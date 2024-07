Pred 50 leti je bil Ivan Olip, Užnikov Hanzi iz Sel, posvečen v duhovnika, pred več kot 30 leti pa je župnik iz družine s tremi duhovniki (Ivan, Stanko in Peter Olip) prevzel zahtevno mesto pliberškega mestnega župnika in nasledil Alojzija Kulmeža. Minulo nedeljo, 30. junija, ko obhaja pliberška farna cerkev, posvečena sv. Petru in sv. Pavlu, žegnanje, so pliberški farani lepo počastili svojega dušnega pastirja. V imenu farnega sveta sta Olipu v obeh deželnih jezikih čestitala predsednik Gerhard Pikalo in Kristine Müller ter mu izročila vinsko trto, hleb kruha in klop (naredil jo je Andrej Borotschnik), v imenu občine pa mu je dvojezično čestital župan Štefan Visotschnig skupaj s predstavniki občine Markom Trampuschem, Hermannom Enzijem in Danielom Wrießnigom.