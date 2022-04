Pred enim letom se je Michael Gajschek iz Grabelj pri Pliberku skupaj z družino lotil gradnje lastne kapelice. Ponosen in vesel je, da je projekt končan. Kapelico z lastnim zvonom, posvečeno sv. Jakobu, zavetniku romarjev in popotnikov, bodo blagoslovili 15. maja. Letos so ob Gajschkovi kapelici tudi prvič blagoslovili velikonočne jedi.

Približno trideset ljudi živi v Grabljah pri Pliberku, v raztresenem naselju tik ob avstrijsko-slovenski meji. Tukaj, le 500 metrov oddaljeno od sosednje Slovenije, je tudi dom družine Gajschek. Oče Stanko, mati Josefina, sinova Michael in Stanislaus ter sestri Elisabeth in Sonja živijo z družinami na tem idiličnem, mirnem kraju v svoji lastni majhni »vasici«, ki je skozi leta zrasla okoli Gajschkove domačije. Le sin Martin živi z družino v Strpni vasi. Na poti do Gajschkov, na zadnjem ovinku pred domačijo, v oči pade veličastna kapelica. Z gradnjo kapelice so začeli marca lani.

»To je bila srčna želja mojega očeta. V družini je bilo veliko nesreč, oče in brat sta bila hudo bolna. V zahvalo, da se je vse končalo tako dobro, in v spomin na vse rajne iz Grabelj in z Belšaka smo zgradili to kapelico,« pripoveduje Michael Gajschek.

Ponoči je kapelica osvetljena.

Kapelica je družinski projekt: načrtoval jo je oče Stanko, Michael, po poklicu zidar, je sezidal ogrodje. Brat Stanislaus, po poklicu mizar, je ustvaril oltar, s pomočjo Walterja Motschilnika so nastala lesena vrata. Pomagala pa je vsa družina, prijatelji in kolegi, pripoveduje Michael Gajschek: »Na srečo smo vsi spretni rokodelci.« Na začetku gradnje se je malo zatikalo pri gradbenem dovoljenju, saj je bilo treba gozdno parcelo spremeniti v gradbeno zemljišče. Michael Gajschek: »Ko smo dobili dovoljenje, smo se takoj lotili dela.« Ogrodje kapelice je stalo kar hitro, tekom leta je veliko delovnih ur šlo za detajle, kar se vidi na prvi pogled. Oče Stanko Gajschek je oblikoval zunanjost kapelice s tisočimi kamni, rezultat je enkratna fasada. »Po kamne smo šli k Sadjaku, jih nato drugega za drugim očistili in nalepili na zid. Koliko jih je vsega skupaj, pa sami ne vemo, to lahko samo domnevamo,« se smeji Michael Gajschek.

Dvojezični napis

Stavba zunaj meri 2×3 metre, vselej je bilo jasno, da bodo zgradili nekaj večjega kot le križ oz. znamenje. »Hoteli smo, da imaš možnost stopiti v prostor, kjer si lahko pri miru. Kapelica je namenjena molitvi, razmišljanju in spominu na rajne,« pravi Gajschek in dodaja, da je niso zgradili po nekem vzorcu: »To je naš stil. Nekaj podobnega, če pomislim na fasado s kamni, v naših krajih še nikdar nisem videl. Kapelico smo sezidali po svoji lastni predstavi.«

V družini so se zavestno odločili za dvojezični napis na kapelici (glej sliko spodaj). Napis in slike zunaj in znotraj kapelice je ustvaril slikar Roland Mutter, ki se predvsem po Koroškem precej ukvarja s prenovami križev, znamenj in kapelic. Nad vhodom v kapelico sta napis in slika svetega Jakoba. Na vzhodnem zidu, ki je usmerjen proti Sloveniji, je v levji jami upodobljen sveti Danijel. Na severnem zidu, ki je usmerjen proti Šmarjeti, je slika svete Marjete. Na zahodnem zidu, usmerjenem proti Pliberku, pa sta upodobljena pliberška farna patrona, apostola Peter in Pavel. Od slikarja je dobil za umetnine deset let garancije.

Nastajanje zvona, narejenega na Tirolskem

Zvon je prišel iz Tirolske

H kapelici spada tudi zvon. Naročili so ga na Tirolskem pri podjetju Lugmairs. Na zvonu (presek 29 centimetrov, višina 49 centimetrov) je poleg letnice 2021 in monograma IHS zapisano še »Gajschek Kapelle Grablach Bleiburg«. Zaenkrat zvonijo še »na roke«. Priključiti ga želi še na napravo, ki bi ob sobotah in nedeljah enkrat na dan pozvonila avtomatsko. Križ na vrhu strehe kapelice je Michael Gajschek našel na spletni trgovini eBay: »Hotel sem dobiti nekaj starega, ta križ je iz Nemčije, kjer je že enkrat bil na strehi neke druge kapelice. Precej težko je priti do takih križev.«

Kapelica v gradnji

Življenjski projekt

Kapelico so večinoma sezidali sami in brez pomoči podjetij, poleg gradbenega materiala je bilo treba največ denarja odšteti za umetnine, streho, pokrito s skodlami (šintli), in zvon. Gajschek pripoveduje, da so v kapelico investirali že več kot 25.000 evrov, en del stroškov bo prispevala dežela Koroška. Projekt so lahko uresničili samo zaradi tega, ker je pomagala vsa družina in ker so sami zagrabili za delo. »Nastalo je nekaj edinstvenega. To je nekaj, kar bo tukaj stalo vsaj naslednjih sto let. Odločili smo se za pot, da bomo kapelico zgradili z ljubeznijo do detajla,« je ponosen Gajschek.

Kraj srečanj in blagoslov

Kapelica je končana, na vrtu poleg nje trenutno nastaja še kraj za oddih z mizo in klopmi. Zgradili so jo tik ob cesti, ker so želeli, da je dostopna in vidna tudi javnosti: »Prav tukaj je na idealnem mestu.« Zaenkrat jo Michael Gajschek odpira ob sobotah in nedeljah. Blagoslov kapelice in zvona bo v nedeljo, 15. maja, ob 11.30.