Ženske blagoslovile velikonočna jedila: »Cerkev le ni tako zastarela, kot mnogi mislijo«

Poleg Tatjane Oraže-Vavti je to bila Elke Obertautsch, obe sta izobraženi voditeljici besednih bogoslužij. »Okoli 400 voditeljic in voditeljev besednih bogoslužij je v krški škofiji, od teh je 60 % žensk,« pravi Klaus Einspieler, vodja teh izobrazb pri krški škofiji. Januarja letos sta to izobrazbo zaključili tudi Tatjana Oraže-Vavti in Elke Obertautsch, poleg njiju pa iz fare Šmihel še Micka Opetnik in Marta Smolnik. »Božja beseda je zame prisotna v vsakdanu in me spremlja. Če mi gre slabo, mi daje energijo,« pravi Oraže-Vavti. Izobrazbo je opravila, ker želi »božjo besedo deliti tudi z drugimi in doprinesti k bolj živemu življenju v fari«. Od škofa je pooblaščena, da lahko v lastni fari vodi pobožnosti ali npr. blagoslove stanovanj ali gasilskih vozil. »Pri besednem bogoslužju ni obhajila, v ospredju je božja beseda, evangelij, berila, psalmi. Ljudje nimajo občutka, da bi jim kaj manjkalo. Mnenja sem, da so besedna bogoslužja dobra dodatna ponudba k liturgičnemu življenju,« meni Oraže-Vavti. V šmihelski farni skupnosti se počuti zelo dobro. »Naš župnik Slavko Thaler je glede vključevanja laikov zelo odprt. Šmihel je velika fara in mislim, da je vesel naše pomoči.« Blačani so bili pozitivno presenečeni, da sta letos ženski blagoslovili jedila. Oraže-Vavti: »Krščanska vera zame pomeni, da ima v njej vsak človek svoj prostor in ima vsak isto vrednost, tudi ženske. Zame tudi ni argumenta, zakaj naj ženske ne bi smele biti duhovnice.«