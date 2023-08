Žegnanje in srebrna maša Ignaca Domeja v Rinkolah

V domačih Rinkolah je pater Ignac Domej minulo nedeljo, 6. avgusta, praznoval svojo srebrno mašo ob 25. obletnici mašniškega posvečenja. Somaševali so tinjski rektor Jože Kopeinig, dekan Ivan Olip in šmihelski župnik Slavko Thaler. Zapel je šmihelski pevski zbor. Med mašo so se v priprošnjah spomnili tudi vseh, ki jih je prizadela nedavna ujma in poplave. Po maši in pranganju je sledila agapa, hkrati pa so v Rinkolah imeli žegnanje. Za dobro jed je poskrbel catering Rigelnik. S pijačami in pecivom je postregla družina Domej, vaščani in drugi pomagači.