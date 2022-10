Minulo nedeljo je krški škof Jože Marketz maševal na Humcu pri Čirkovčah, praznovali so 250-letnico posvetitve cerkve pri Božjem grobu.

Že leta 1688 omenja Valvasor malo romarsko cerkev na Humcu, med letoma 1761 in 1772 so zgradili zdajšnjo veličastno baročno cerkev z dvema stolpoma. Od tedaj je minilo 250 let, jubilej cerkve so v sklopu zahvalne maše praznovali minulo nedeljo, 2. oktobra.

Obisk škofa je vzbudil veliko pozornosti.

Slavnostno sveto mašo sta darovala krški škof Jože Marketz in dekan Ivan Olip ob sodelovanju patra Lampreta in duhovnega pomočnika Saša Popijala. Škof Marketz je med mašo spomnil, da je »250 let cel kup generacij delalo na tej cerkvi. Mnogi so jo krasili, popravljali, obnavaljali, ko je bilo to potrebno, nazadnje tudi vi.« Jože Marketz je hvaležen domačinom, ki skupaj z župnikom Ivanom Olipom skrbijo, da bi bila ta cerkev lepa: »Vam vsem se prisrčno zahvaljujem, bog lonaj za to, kar ste naredili, in vidite, kaj je iz tega nastalo. Neverjetno skoraj v današnjem času.«

Joško Nachbar (levo) že 45 let skrbi za cerkev pri Božjem grobu.

Pliberški župnik Ivan Olip je povedal, da je bila maša s škofom Jožefom sprva načrtovana že za velikonočni ponedeljek pred dvema letoma, a vmes je prišla korona: »Tembolj veseli smo, da lahko danes med nami pozdravimo škofa Jožefa.« Cerkev je oktobra 1772 posvetil tedanji ljubljanski škof, saj je tedaj ta del Podjune bil še del ljubljanske škofije. Šele od leta 1859 je ta kraj in s tem tudi cerkev pri Božjem grobu na Humcu pripadel krški škofiji.

Škof Jože Marketz in Gabriel Piko

Škof je posebej poudaril delo mežnarja Joška Nachbarja, ki to funkcijo opravlja že 45 let, za cerkev skrbi pa tudi njegova žena Elfriede in številni drugi. Vrsto let je že zvest pomagač Hubert Feunik iz Čirkovč. Feu-nik je povedal, da bo naslednji veliki restavracijski projekt obnova fasade cerkve. Po bogoslužju je župnija vabila pred cerkvijo na agapo.