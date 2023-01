V petek, 30. decembra starega leta, sta Slovensko kulturno društvo Jepa-Baško jezero in Slovensko prosvetno društvo Dobrač vabili na zahvalno in spominsko mašo.

Farna cerkev Loče je pod geslom »Za srečni konec leta« v večernem mraku privabila precej obiskovalcev, ki so se udeležili zahvalne maše ob koncu jubilejnega leta. V letu 2022 so kulturniki obhajali več jubilejev: 115 let SPD Dobrač, 100 let SKD Jepa-Baško jezero, 45 let obstoja Tamburaškega ansambla Loče in 30 let izdajanja časopisa JEPA.

Društveniki so se poklonili ustanoviteljem kulturnih društev, ki so zanje in za ves narod utirali nove poti. Hvaležno so se spomnili tudi nekdanjih društvenih predsednikov in rajnih društvenikov. Zahvalili so se za božje spremstvo na vseh poteh, da so se varno vračali v svoje domove. Pri maši so se kulturniki iz okolice Baškega jezera hvaležno poklonili tudi vsem koroškim slovenskim družinam, ki so jih pred 80 leti deportirali v taborišča. Morali so zapustiti domove, vzeli so jim dostojanstvo in pogosto jim je ostalo le še zaupanje v boga, da jih bo spet pripeljal v njihove domove. In ko jim je to uspelo, niso klonili, temveč so se spet povezali v kulturnem delovanju za ohranjenje slovenskega naroda.

Z besedami »naj nam bo preteklost nauk, prihodnost pa naša skupna perspektiva« je Veronika Lesjak pogled usmerila v skupno prihodnost, kjer bodo društveniki uresničevali svoje socialno-kulturne vizije.

V loški cerkvi sta maševala Stanko Olip in Jurij Buch, dvojezično mašo pa so pevsko sooblikovali Moški pevski zbor Jepa-Baško jezero, Tamburaški ansambel Loče, skupina akzent in mladi akzent.

Po maši so se obiskovalci in člani kulturnih društev zbrali pred župniščem in se sproščeno družili ob topli pijači ter domačih keksih in pogači. Skupnost, toplina ognja in domača slovenska beseda so optimistično obarvali pogled v prihajajoče leto 2023.