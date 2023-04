Ko se zemlja strese, se za trenutek ustavi čas. Na letošnjo cvetno nedeljo smo na Koroškem doživeli potres. Hvala Bogu ni bil tako močan, da bi utrpeli škodo. A mnogi smo za trenutek začutili, da naše življenje visi na nitki in se lahko naenkrat vse poruši.

V evangeliju beremo, da se je na veliki petek Jezusu pretrgala nit življenja. V njegovi smrtni uri se je »zemlja stresla in skale so se razpočile«. S smrtjo na križu se je v trenutku za tiste, ki so hodili z Jezusom, vse porušilo. Ta izkušnja jih je stresla in globoko v sebi so začutili, da ne more biti vsega konec. Življenje je močnejše.

Povabljeni smo, da odkrivamo in začutimo skrivnost velikonočnega sporočila: Ni teme, v katero ne bi segla velikonočna luč. Ni togosti, ki je Bog ne bi razprl za novo vitalnost. Ni neuspeha, ki ga Bog ne bi spremenil v nov začetek. Ni kamna, ki ga ne bi mogel odvaliti, ni okovov, ki jih ne bi razvezal. In ni groba, v katerem ne bi že zacvetelo življenje.

Papež Frančišek nam pravi: »Potrebujemo vstalega Križanega, da bi verjeli v zmago ljubezni in upali na spravo. Danes ga potrebujemo bolj kot kdaj koli prej, da pride k nam in nam ponovno reče: ‘Mir z vami!’«

Želim vam, da bi sredi potresov, ki jih prinaša življenje, s praznovanjem velike noči dobili optimističen pogled na svet. Velika noč naj vam prinaša blagoslov, upanje, mir, veselje in moč!

~ Jože Marketz, škof