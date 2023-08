Na Rinkolškem žegnanju bo v nedeljo, 6. avgusta, ob 9.30, srebrno mašo praznoval pater Ignac Domej, član franščiš­kanskega reda in župnik romarske cerkve Fatimske Marije pri Feldbachu na avstrijskem Štajerskem.

Danes 66-letni pater Ignac Domej se je za vstop v duhovniški poklic odločil leta 1984. Pet let kasneje, 27. junija 1989, ga je za duhovnika v Krki posvetil takratni krški škof Egon Kapellari. Novo mašo je imel v domačih Rinkolah pri Pliberku, v župniji Šmihel, novomašni pridigar je bil rektor tinjskega doma Jože Kopeinig. Frančiškanska redovniška skupnost, ki ji že 26 let pripada Ignac Domej (njen član je postal leta 1988 še pred posvečenjem), se imenuje Marija, Kraljica Miru, njen nastanek pa je povezan s prikazovanjem device Marije v Medjugorju. Pater Ignac na avstrijskem Štajerskem v bližini Feldbacha skrbi za potrebe vernikov v romarskem svetišču. »Smo nova veja frančiščanov, tretji red samostanskega tipa, prisotni smo tukaj na Štajerskem, na Dunaju in v Medjugorju.« Razen treh let med pandemijo, ki jih je preživel v Medjugorju, je koroški Slovenec že ves čas na avstrijskem Štajerskem. »V Medjugorju sem skrbel za romarje iz Slovenije, ki sem jo tako tudi bolje spoznal,« pravi in nadaljuje:

»Vsak dan je nov dan, zelo veliko je dela, številni ljudje, od otrok do starcev, iščejo pomoč na vseh ravneh in veliko dobrega lahko napraviš zanje.« O jeziku maš na jugu avstrijske Štajerske se Ignac spominja, da so bile pred četrt stoletja ob njegovem prihodu na Štajersko tu in tam še slovenske maše v Marijini cerkvi v Radgoni, sam pri Feldbachu mašuje vernikom v nemškem jeziku. »Vedno moramo ostati optimisti in pozitivno gledati naprej. Kljub čudnim časom si moramo prizadevati, da vsak izmed nas tam, kjer živi, dela dobro.«