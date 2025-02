Teolog Paul Zulehner: »Marketz se na Koroškem počuti kot riba v vodi«

Prepričan sem, da je prava pot trenutno ta, da ženske maksimalno vključimo v okviru že obstoječih možnosti. Na tem področju je veliko priložnosti, predvsem v prostovoljstvu, pa tudi v novih službah in zadolžitvah, ki so bile ustanovljene v škofiji, kot so bralke (lektorice) in akolitinje. To se v škofiji že dogaja, pri čemer je bilo pridobljenih veliko zelo sposobnih žensk. Verjamem, da tudi škof pozitivno razmišlja o vprašanju diakonata in predvsem o dostopu do posvečenja ter da v svoji vlogi škofa vidi priložnost za spodbujanje teh procesov. Zavedamo se, da to zahteva čas, vendar mislim, da je glede tega vprašanja odprt – vsaj tako ga jaz poznam.