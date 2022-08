Obilo sonca, čudovito vzdušje ter pristna domača glasba. Vse to je zaznamoval letošnji semenj v gostišču Miklavž v Bilčovsu. Po maši so gostje napolnili Miklavževo gostišče na veliki terasi, kdor pa ni dobil prostora zunaj gostišča, ga je hišni gospodar Hanzi Ogris oz. Ogi, kot mu pravijo domačini, pozdravil v notranjih prostorih legendarne bilčovške gostilne. K sproščenemu vzdušju so še posebej prispevali radiški muzikantje Zotlarji z Janom Schiemannom na čelu. Poleg njega so muzicirali in peli Robert Pichler, Thomas Matschek in »princesa src« Lara Ruttnig. Zotlarje odlikuje posebej to, da ne znajo samo lepo peti in izvabljati iz svojih instrumentov lepe melodije, temveč tudi da za lepo glasbo ne potrebujejo glasnih zvočnikov.

Radiški Zotlarji pojejo in igrajo: (z leve) Lara Ruttnig, Jan Schiemann, Robert Pichler, Thomas Matschek

Med številnimi gosti, ki so uživali na bilčovškem sejmu, so bili tudi domači župnik Janko Krištof, njegov adlatus Günther Lupar in generalni tajnik AACC Filip Warasch.