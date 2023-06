Na binkoštni ponedeljek popoldne se je v Podnu k šmarnicam zbralo precej domačinov in gostov iz bližnje okolice, saj so blizu nekdanjega gostišča Lausegger blagoslovili popolnoma obnovljen Ožekarjev križ.

Pobožnost je slovesno obhajal domači župnik Jože Markowitz, pete litanije z ubranim ljudskim petjem pa je vodil domači organist in glasbenik Christian Laußegger. Za obnovo križa je organizacijsko in finančno poskrbel bivši gostinec Andi Lausegger, ki je k obnavljanju spomenika pritegnil tudi mojstrske roke svojih bratov in ostalih družinskih članov. Poslikava znamenja je umetniško delo slikarja Rolanda Mutterja iz Vetrinja.

Andi Lausegger: »Vedno spet sem imel v mislih, da bi v svojem življenju rad usresničil željo, ki mi je bila posebno pri srcu: obnoviti križ naše Ožekarjeve domačije. Gre za spomenik, postavljen ob poti, z dolgotrajno tradicijo, ki je del naše kulturne krajine. Zadnjič je bil naš križ restavriran leta 1980, zdaj pa je bilo treba spet obnoviti fundamente in obledele slike. Potrebna sta bila tudi nov omet in nova lesena streha. Zadnja leta sem imel več problemov s svojim zdravjem. Ob medicinski oskrbi sem se močno opiral na duhovno pomoč, ki mi je okrepila vero. Prej sem kot gostinec moral skozi vsa leta skrbeti predvsem za goste, za lastne potrebe pa mi skorajda ni preostalo časa.«

Lenci Laußegger iz Šentjanža v Rožu se tako spominja mladosti na Ožekarjevi domačiji: »Rodil sem se leta 1939 kot najmlajši sin Ožekarjeve družine in se še spominjam vojne. Zelo sem vesel, da sem se danes lahko udeležil šmarnic na domačiji, kjer stoji moja rojstna hiša. V zadnjih desetletjih se je marsikaj spremenilo. Prej je bilo tu pri Ožekarjevem križu razpotje, zdaj pa spodnje poti pod križem – po kateri so nekdaj hodili k maši sosedje, ki so bili doma na sončni strani Podna, pa tudi njihovi šolarji v šolo – ni več. Prej smo imeli majniško pobožnost enkrat letno pri križu na Bundrovem klancu, največkrat pa smo hodili k šmarnicam, ki so bile v Sereinigovi kapelici.«

Pobožnosti je sledilo družabno srečanje, na katero je vabil gostitelj in organizator prireditve.