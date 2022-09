Ob 250-letnici filialne in romarske cerkve Božjega groba na Humcu bo na tem priljubljenem cilju romarjev iz Avstrije in Slovenije (pa tudi cilju tradicionalnega romanja treh gora na petek »Treh žebljev«) v nedeljo , 2. oktobra maševal krški škof Jožef Marketz. Ob njem bo slovesno sveto mašo bral dekan Ivan Olip, glasbeno jo bo oblikoval cekrveni zbor iz Pliberka (vodstvo in orgle: Špela Mastnek-Mori), sporoča krška škofija.

Z mašo se bodo vernice in verniki zahvalili za žetev, po maši sledi prigrizrek z druženjem. Flilialna in romarska cerkev Božjega groba v Čirkovčah severno od Pliberka je na Koroškem edinstvena baročna cerkev, ki so jo začeli graditi leta 1761, končali pa enajst let pozneje leta 1772. Novozgrajeno cerkev je pred 250 leti posvetil tedanji ljubljanski škof Leopold Josef von Petazzi.