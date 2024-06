Krški škof Jože Marketz je ta torek povabil letošnje jubilante polokroglih in okroglih obletnic mašniškega posvečenja v samostan v Šentjuriju ob Dolgem jezeru, kjer sta bila sprejem in zahvalna maša.

Jubilantom so ob dogodku podelili priznanja, župnik v Žihpoljah Ulrich Kogler pa je o duhovnikih dejal, da so »blagoslov za soljudi in cerkev.«

Duhovni jubileji 2024 v krški škofiji

Diamantni duhovniški jubilej, torej 60-letnico posvečenja, je obhajal kaplan Anton Rozmarič. Zlati duhovniški jubilej, torej 50-letnico posvečenja, praznujeta dekan Anton Opetnik in dekan Ivan Olip. Pred 45 leti je bil posvečen za duhovnika Jože Andolšek, 40-letni jubilej posvečenja pa praznuje Peter Olip.