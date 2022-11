Krški škof Jože Marketz je skupaj s koroško Karitas v severovzhodni Ugandi otvoril pekarno in si ogledal več humanitarnih projektov, tudi takšnih, ki jih je vpeljal v svoji dobi kot ravnatelj Karitasa.

S pekarno so nastala tudi delovna mesta

Osem dni je bil škof Jože Marketz z delegacijo koroške Karitas na poti po Ugandi, domov na Koroško se je vrnil 22. oktobra. Država v vzhodni Afriki ima približno 42 milijonov prebivalcev in spada med najrevnejše na svetu. V Morotu so odprtje nove pekarne praznovali s posebno slavnostjo: v nabito polni cerkvi sta maševala kar dva škofa: tamkajšnji škof Damiano Guzzetti, po poreklu Italijan, in Jože Marketz. Praznovali so odprtje nove pekarne, ki je edina v okolici 30 kilometrov. Pekarna ljudjem zagotavlja dnevno svež kruh in je neke vrste pomoč k samopomoči, saj so z njo nastala tudi dragocena delovna mesta. Pekarna je nasatala s pomočjo darov iz Koroške in »knowhowa« iz Avstrije. Pri gradnji ter izobraževanju novih sodelavk in sodelavcev pekarne je pomagal tudi pek Josef iz Zgornje Avstrije. Bogoslužje je zaznamovalo veselje, ljudje so plesali in bili veseli. »Molimo za vas in vi molite za nas. Smo ena skupnost, pekarna naj nas povezuje,« je povedal škof, ki je ta pojekt pospeševal kot ravnatelj Karitasa. Projekt je nastal v sklopu aliance »Back Ma’s International«, ki v Afriki in vzhodni Evropi ustanavlja in opravlja ekološka socialna podjetja. Po začetni investiciji naj se ta podjetja vzdržujejo sama in naj skrbijo za delovna mesta.

Dnevno svež kruh

Škof Marketz in sodelavci Karitasa so obiskali še druge socialne projekte. Od šole, ki je nastala s pomočjo koroških dobrotnikov, do naprave za biološki plin, kjer iz kravjega gnoja nastane plin za kuhanje.