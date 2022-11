Zadnjo nedeljo v oktobru je na povabilo domačega cerkvenega zbora sveto mašo v farni cerkvi na Suhi glasbeno oblikoval mešani cerkveni pevski zbor župnije sv. Marka niže Ptuja, ki ga od leta 2013 vodi simpatična Alenka Domanjko Rožanc. Celotna cerkev je krasno zadonela ob petju pretežno mladostnih glasov. Farani so glasbeno uživali tudi še po maši ob kratkem koncertu v cerkvi in pozneje ob pogostitvi v župnišču, kjer se je prijetno srečanje nadaljevalo in končalo. V imenu cerkvenega zbora se je Jokej Logar iskreno zahvalil vsem pevcem in pomagačem, posebno pa še mašniku g. Gustiju Raščanu iz Slovenj Gradca. Med obiskovalci so bili mdr. župan Patrick Skubel, ki je goste tudi pozdravil v imenu občine, ravnateljica Vida Logar, predsednik Geoparka Karavanke Gerhard Visotschnig, glasbenik Bertl Lipuš in nekdanja Sušana Fric in Nežka Kert.