Praznik katoliške Cerkve na Koroškem: Dvojezičnost nas spremlja v  škofovo rezidenco    

V popoldanskem delu petkovega praznika sta svoje spomine na prva sopredsednika nemško-slovenskega koordinacijskega odbora krške škofije podala vnukinja Valentina Inzko Fink in vnuk Maximilian Waldstein-Wartenberg. Valentina Inzko Fink je poudarila »dedijevo« toplino in človečnost. Čeprav je bil politično aktiven in zavzet za pravice Slovencev na Koroškem, je vedno ostal miren: »Pokazal nam je, da je tudi v najtežjih trenutkih mogoče ohraniti milino.« Valentina je še posebej občudovala njegovo »neomajno vero v dobro v ljudeh, ki ni izvirala iz naivnosti, ampak iz notranjega prepričanja, ter njegovo zaupanje v Boga, iz katerega je črpal moč«. Maximilian Waldstein-Wartenberg pa je svojega dedka opisal kot načelnega, izobraženega in duhovitega človeka, ki ga je globoko zaznamoval. »Ko pomislim na svojega dedka, pomislim na njegove principe, modrost in humor,« je dejal.Rekel je, da je bil dedek prepričan, da »spoštovanje pelje dlje kot vztrajanje pri svojem prav« in da je »dvojezičnost bogastvo, ne tveganje«. V času, ko so drugi molčali ali širili razdor, je iskal dialog, ki je bil »iskren, spoštljiv in na isti ravni«. Predstavitev umetniške inštalacije Nataše Sienčnik in glasbenika Wolfganga Puschniga je zakjučila slovestnost pred škofovo residenco, ki je bila ta petek odprta za vse.

Umetnina sozvočja dveh jezikov in kultur združuje dve umetniški zvrsti – upodabljajočo umetnost in glasbo – v 2,5 metra visokem kubusu, v katerem so barvne niti napete kot strune, ki se križajo na sredi in tvorijo križ. Glasbeni del tvorita dve najbolj znani koroški ljudski pesmi »Is schon still uman See« in »Nmav čriez jizaro«, ki združeni v skupnem zvoku zazvenita v novi koroški melodiji. To tudi simbolizira dialog, ki sta ga vodila Valentin Inzko in Ernst Waldstein-Wartenberg v časih, ko sta na tem področju prebijala led in ustvarjala nove odnose med narodnima skupnostima. Na poznejšem slavju v prostorih škofijske rezidence in prireditvenem šotoru na njenem vrtu so obiskovalci uživali v druženju in kulturnem programu. Nastopili so med drugim Tonč Feinig, Štirje iz ene hiše, Tamburaški ansambel Loče in zbor ZG/ZRG za Slovence.