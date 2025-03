Postni čas: Ali se vi postite?

Jože Kopeinig (83)

Tinje Tainach

V postnem času ne pijem alkohola in jem čim manj mesa. Zavestno več časa posvečam molitvi, s tem pa se nočem bahati. Postni čas ni samo telesni trening, da na primer shujšaš, da si potem lepši ali čvrstejši, temveč postni čas pomeni, kot piše v svetem pismu, spreobrniti se, torej vrniti se k Bogu. Človek je vedno na begu pred samem seboj in dostikrat na begu pred Bogom. Bog nas kliče, da se obrnemo spet k njemu, ki nas najbolj ljubi. To so besede, ki pa jih je treba vnovčiti z vsakdanjim prizadevanjem preko svojega dela in svojih molitev. Zelo sem vesel, da se marsikdo tudi veseli postnega časa za telesni in predvsem duhovni trening. Post pomeni, da odpremo oči in ušesa tudi za potrebe drugih. Opažam, da prav mladina z večjo korajžo in vnemo sodeluje v raznih socialnih pobudah.