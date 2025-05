50 let od sprejetja sinodalnih sklepov o sožitju v krški škofiji: Praznik sožitja v spomin Inzku in Waldsteinu

V 70. letih prejšnjega stoletja so bili odnosi med nemško in slovensko govorečimi Korošci in Korošicami v deželi izjemno napeti. Kardinal König je leta 1972 dialog označil kot pomembno metodo pri reševanju problemov in opozoril, da je močnejši slabotnemu dolžan izkazovati poleg pravičnosti predvsem pomoč, oporo in naklonjenost. Za pravi dialog je treba, da znamo druge poslušati in imamo dovolj potrpežljivosti in hotenja iskati resnico. Zgodovinskega pomena sinode so imele resolucije o mirnem sožitju nemško in slovensko govorečih Korošcev in Korošic.