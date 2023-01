Pepej Krop o doživetjih na romarski poti Camino Ingles

Pepej Krop je prehodil Camino Ingles, ki je ena od Jakobovih romarskih poti, ki vodijo do Santiaga de Compostela, kjer hranijo posmrtne ostanke apostola Jakoba. V Hiši kulture v Žvabeku je pripovedoval o svojih doživetjih na okoli 120 kilometrov dolgi hoji iz mesta Ferrol v Galiciji do Santiaga. Pripovedoval je o naporni hoji, o iskanju prenočišč, o ljudjeh, ki jih jih srečal, in o drugih lepih doživetjih med potjo. V polni dvorani Hiše kulture je navzoče pozdravil predsednik KPD Drava Jokej Logar, zapele pa so članice Pevsko-instrumentalne skupine.