Papež Frančišek umrl v 89. letu starosti: V soboto pogreb papeža Frančiška

Med 15. in 20. dnem po papeževi smrti se začne konklave za izvolitev novega papeža. Lahko se začne tudi nekaj dni prej, če so vsi kardinali, mlajši od 80 let, že prispeli v Rim. Pri volitvah lahko sodeluje 135 kardinalov od skupaj 252. Torej 117 kardinalov, ki so stari nad 80 let, ne sme sodelovati pri volitvah papeža. Med kardinali, ki ne smejo voliti, sta dunajski nadškof Christoph Schönborn in slovenski kardinal Franc Rode. Poleg tega naj bi dva kardinala, mlajša od 80 let, zaradi zdravstvenih razlogov že odpovedala.