Od Kršne vasi do vrha škofije

Jože Marketz je odraščal na kmetiji v Kršni vasi pri Šentlipšu, kjer je bilo življenje njegovih staršev zaznamovano z neprestanim, težkim delom. Življenje je bilo trdo, prostega časa skorajda ni bilo. Družinski pogovorni jezik je bilo slovensko narečje, nemščine pa se je naučil šele v ljudski šoli. Doma je bila uporaba slovenščine samoumevna, šele kasneje pa se je – pogosto boleče – pokazalo, da to pomeni tudi politično izjavo. Tudi v poznejših letih, pri delu kot kaplan in župnik v raznih farah na Koroškem, je vztrajanje pri slovenščini sprožilo marsikatero sovražnost, kot na primer predrte pnevmatike. Kasneje se je v svoji disertaciji tudi na znanstveni ravni ukvarjal s prispevkom Cerkve k sožitju med slovensko- in nemško govorečo skupnostjo na Koroškem. Slovenski jezik in kultura sta zanj dragocen zaklad, ki ga je treba ohraniti.