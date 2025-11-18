Od Kršne vasi do vrha škofije

V pripovedih iz svojega življenja je škof osvetlil tudi teološke teme. Nekatere med njimi se kot rdeča nit prepletajo skozi njegovo življenje.
Jože Marketz je odraščal na kmetiji v Kršni vasi pri Šentlipšu, kjer je bilo življenje njegovih staršev zaznamovano z neprestanim, težkim delom. Življenje je bilo trdo, prostega časa skorajda ni bilo. Družinski pogovorni jezik je bilo slovensko narečje, nemščine pa se je naučil šele v ljudski šoli. Doma je bila uporaba slovenščine samoumevna, šele kasneje pa se je – pogosto boleče – pokazalo, da to pomeni tudi politično izjavo. Tudi v poznejših letih, pri delu kot kaplan in župnik v raznih farah na Koroškem, je vztrajanje pri slovenščini sprožilo marsikatero sovražnost, kot na primer predrte pnevmatike. Kasneje se je v svoji disertaciji tudi na znanstveni ravni ukvarjal s prispevkom Cerkve k sožitju med slovensko- in nemško govorečo skupnostjo na Koroškem. Slovenski jezik in kultura sta zanj dragocen zaklad, ki ga je treba ohraniti.
»Najpomembnejše sporočilo Svetega pisma,« pravi škof Marketz, »je: Bog je ljubezen.« V tem duhu razume tudi svoje poslanstvo – in poslanstvo Cerkve – kot bližino tistim, ki so na robu družbe, izključeni in prezrti. Izjemen vpliv nanj je imelo srečanje z materjo Terezo v Indiji. Ta je svoje sosestre učila, da Svetega pisma ni razumel tisti, ki v svojih najrevnejših soljudeh ne prepozna Kristusa. Pomembna je zanj bila tudi teologija osvoboditve, s katero se je srečal med svojim pastoralnim delom v Ekvadorju. Tudi danes ostaja ta naloga ena najpomembnejših, še posebej ob dejstvu, da narašča število ljudi, ki padejo skozi mreže socialne države. Krepitev spiritualnosti pa šteje za eno izmed nadaljnjih pomembnih nalog katoliške cerkve.
»Odraščal sem med močnimi ženskami,« pravi škof Marketz. »V družini so imele ženske besedo.« Na vprašanje o vlogi žensk v katoliški cerkvi odgovarja: »Sem na strani žensk, in tudi mene boli, da jim je v katoliški cerkvi onemogočeno posvečenje. V tej zadevi si želim čimprejšnje spremembe.« Pomemben korak v tej smeri je storil letos, ko je imenoval škofovsko vikarko – ki je prva na svetu.
Večer je razkril portret odprtega, zavzetega in navdušujočega slovenskega krškega škofa Marketza. Kot je dejal eden od poslušalcev: še nikoli ni doživel škofa, ki bi tako odkrito in pristno spregovoril o sebi in svojem življenju.
