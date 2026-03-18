Novi oltar iz klesan iz ene same skale

Posvetitev obnovljene cerkve je slovesnost, ki se obhaja morda vsakih 200 let, zato je bil dogodek nadvse svečan. Škof Jože Marketz je v nabito polni cerkvi daroval sveto mašo skupaj s kotmirškim župnikom Sylvèrom Buzingom, dekanom Jankom Krištofom in drugimi. Po maziljenju oltarne mize so vanjo položili relikvije svetega Jurija, sledil je blagoslov oltarja, ambona in vernikov. Škof Marketz je v svojem nagovoru poudaril močno simboliko – ponazarja jo tudi delo arhitekta Čertova, ki je oltarni prostor z uporabo istega kamna povezal z laičnim prostorom – namreč da Cerkve ne držijo pokonci kamni, temveč vera ljudi. Za angelsko petje je poskrbel župnijski pevski zbor pod vodstvom Mathiasa Köferja, mlade ministrantke in ministranti pa so z zavzetim ministriranjem polepšali obred. Posvetitve se je udeležil tudi mizar Ovsenik iz Slovenije, ki je rekonstruiral cerkvene klopi, da so sedaj v prvotnem baročnem slogu in skladne z baročnimi stranskimi oltarji in prižnico – s tem so klopi in pa iz enega samega kamna izklesan oltar edinstveni v celi Avstriji. Župnijski vodja projekta Gorazd Živkovič je navzočim orisal zgodovino cerkve, ki sega že v 12. stoletje in ki je doživela že več slogovnih preobrazb, od romanske, gotske do baročne. Vendar obnova po drugi svetovni vojni ni upoštevala originalne historične zasnove, saj je neharmonično mešala baročne in gotske elemente in je bila metodično napačna, zato se je Živkovič s sodelavci iz župnije in škofije lotil obnove, ki združuje sodobne liturgične standarde, tj. ljudski oltar in prvotno zgodovinsko podobo.