Novi oltar iz klesan iz ene same skale

Posvetitev obnovljene cerkve je slovesnost, ki se obhaja morda vsakih 200 let, zato je bil dogodek nadvse svečan. Škof Jože Marketz je v nabito polni cerkvi daroval sveto mašo skupaj s kotmirškim župnikom Sylvèrom Buzingom, dekanom Jankom Krištofom in drugimi. Po maziljenju oltarne mize so vanjo položili relikvije svetega Jurija, sledil je blagoslov oltarja, ambona in vernikov. Škof Marketz je v svojem nagovoru poudaril močno simboliko – ponazarja jo tudi delo arhitekta Čertova, ki je oltarni prostor z uporabo istega kamna povezal z laičnim prostorom – namreč da Cerkve ne držijo pokonci kamni, temveč vera ljudi. Za angelsko petje je poskrbel župnijski pevski zbor pod vodstvom Mathiasa Köferja, mlade ministrantke in ministranti pa so z zavzetim ministriranjem polepšali obred. Posvetitve se je udeležil tudi mizar Ovsenik iz Slovenije, ki je rekonstruiral cerkvene klopi, da so sedaj v prvotnem baročnem slogu in skladne z baročnimi stranskimi oltarji in prižnico – s tem so klopi in pa iz enega samega kamna izklesan oltar edinstveni v celi Avstriji. Župnijski vodja projekta Gorazd Živkovič je navzočim orisal zgodovino cerkve, ki sega že v 12. stoletje in ki je doživela že več slogovnih preobrazb, od romanske, gotske do baročne. Vendar obnova po drugi svetovni vojni ni upoštevala originalne historične zasnove, saj je neharmonično mešala baročne in gotske elemente in je bila metodično napačna, zato se je Živkovič s sodelavci iz župnije in škofije lotil obnove, ki združuje sodobne liturgične standarde, tj. ljudski oltar in prvotno zgodovinsko podobo.
Kot umetnostni zgodovinar sem se želel podati v spomeniško varstvo. Več kot dvanajst let sem bil v Spodnji Avstriji na tamkajšnjem oddelku za spomeniško varstvo, od 2013 pa sem prevzel to vodstvo tudi na Koroškem. Projekt obnove cerkve v Kotmari vasi je eden bolj zanimivih v zadnjih letih. Naš cilj je bil, da cerkev obnovimo v skladu s sodobno liturgijo in na podlagi zadnjega celostnega baročnega izgleda iz 18. stoletja, zato smo pred dvanajstimi leti razpisali natečaj, zmagal je Nanti Čertov.
Sem članica župnijskega sveta in sem odgovorna za mladino. Organiziramo dogodke, kot so počitniški tabori in mladinski večeri, s čimer poskušamo čimbolj aktivno vključiti mlade v župnijo. Današnji blagoslov oltarja se mi je zdel zelo lep. Obnovitev naše cerkve je zares dobro uspela in tudi sveta maša je bila zelo lepa. Cerkev je bila prej bolj barvita, sedaj pa so prepleskali oboke z nebeško belo, kar iluzorično poveča cerkev, da je videti bolj odprta in prostorna. Prejšnji oltar z zlatimi okraski je deloval bolj razkošno, a novi se mi zdi res lep in tudi bolj v skladu z verskim sporočilom: nista potrebna zlato in blišč, zadostuje nekaj preprostega in naravnega.
Oltar v Kotmari vasi je sicer že četrti cerkveni oltar, ki sem ga delal, a prvi, ki sem ga obdelal kot kipar. Oltar je izklesan iz ene same skale belo-zelenega karata, kamen iz kamnoloma Sveti Urban blizu Trga, ki v cerkvi pokriva tudi tla in simbolično poveže laični prostor z oltarjem oz. prezbiterijem. Oltar upodablja žito in evharistični kruh, angelska krila na ambonu pa simbolizirajo oznanjevalce božje besede. Pri obnovi cerkve mi je bilo važno, da se jo prilagodi današnjim potrebam liturgije, kar nam je uspelo predvsem s povečavo oltarnega prostora in odstranitvijo različnih nivojev – odstranili smo namreč za gotski slog značilno stopnico, ki je oltarni prostor dvignila nad laičnega.
