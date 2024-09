Krška škofija je v četrtek, 26. septembra z nagrado »Dr. Olaf Colerus-Geldern Preis 2024« odlikovala tri maturantke in enega maturanta za njihova predznanstvena dela. Prvo nagrado v vrednosti 500 evrov je prejela Catharina Rosa Leopold (RG/ORG St. Ursula) za predznastveno nalogo na temo »Reformna pedagogika na primeru Summerhill«. Drugo nagrado v vrednosti 250 evrov sta za diplomsko nalogo z naslovom »Prispevek za Cerkev« osvojili Magdalena Tomaschitz in Johanna Theresa Weiß (HLW St. Veit/Glan). Tretjo nagrado v vrednosti 150 evrov je za delo z naslovom »Župnija Dobrla vas« osvojil David Lesjak (BRG/BRG za Slovence).

Nagrada nosi ime po leta 2016 umrlem stolničnem proštu Olafu Colerus-Gelderju, dolgoletnem glavnem vikarju in strokovnem inšpektorju za katoliško vero na koroških višjih šolah. Nagrade so bile v četrtek podeljene v Škofijski hiši v Celovcu. Žirijo so sestavljali Peter Allmaier, Jakob Ibounig, Thomas Unterguggenberger, Martin Dovjak in Johannes Thonhauser.

Svojo predznanstveno nalogo je David Lesjak v maju 2024 predstavil v Dobrli vasi: