Mnenja: Kaj menijo o škofu in cerkvi?

Damjan Smrtnik (22)

Apače Abtei

1.) Škof Jože Marketz je zelo priljubljen ne le pri koroških Slovencih, temveč tudi pri nemškogovorečem prebivalstvu na Koroškem. Zelo se zavzema in skrbi za revne in brezdomce, ki so vedno spet povabljeni k njegovim mašam. Zelo ga občudujem, ker se zavzema za bolj pravičen svet.

2.) Dandanes gre ljudem predobro, zato se oddaljujejo od vere. Cerkev ne more veliko narediti proti temu. Posamezniki bodo morali sami ugotoviti, da je vera nekaj lepega in ti lahko olepša življenje. Verodostojni kristjani moramo vztrajati s prostovoljnim delom v cerkvi in s sooblikovanjem maše in tako zagotoviti, da se drugi ljudje počutijo dobro, da radi obiskujejo sv. maše in ne izgubijo vere. Vsak vernik naj se potrudi, da navduši tudi še druge.