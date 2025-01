Jože Marketz, krški škof, je imenoval Janka Krištofa za dekana dekanije Borovlje za nadaljnjih šest let. Imenovanje je bilo izvedeno na podlagi tričlanskega predloga dekanijskega sveta. Krištof je župnik v Bilčovsu in Šentilju ob Dravi, farni moderator v Bajdišah in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja.