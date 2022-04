Postnega shoda so se med drugimi udeležili Pepej Krop, Bertej Logar, Anton Selišnik in Roswitha Logar.

Minulo nedeljo, 3. aprila, je Katoliško prosvetno društvo Drava vabilo na postni shod v farno cerkev na Suhi. Zbirališče je bilo pri križu ob ljudski šoli. Letošnji postni shod je bil posvečen miru v Ukrajini. Župnik Miha Golavčnik in podpredsednik KPD Drava Jokej Logar sta pozdravila sodelujoče. Ob 14 postajah do cerkve so zazvenele lepe postne pesmi. Župnik Miha Golavčnik je sodelujočim predstavil veliko oljnato sliko »Marijinega kronanja s svetniki in dobrotniki« iz 17. stoletja, ki je bila leta 2020 vrnjena v farno cerkev na Suhi. Glasbeno je postni shod olepšala Nina Kogelnik na orglah.