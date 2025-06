Jože Kopeinig poziva: 100 € za kolo

Krištofova nedelja sredi julija vsako leto prebudi našo solidarnost, da radi darujemo za vsak srečno prevožen kilometer 1 cent za nabavo kakega misijonskega vozila. V maju in juniju pa MIVA prosi s posebno akcijo za KOLESA. Sodelavke in sodelavci v misijonih in seveda tudi drugi nujno potrebujejo vsaj kolesa za prevažanje živil, zdravil in drugih življenjskih potrebščin. Eno kolo stane samo € 100,-. Zato prosijo šole, fare (birmanske skupine), športna in druga društva ali tudi vse posameznike, da darujejo v ta namen. So sicer majhne vsote, a veliko pomagajo. Zbrane darove zbira Misijonska pisarna v Celovcu in jih nato posreduje MIVI-Avstria. Darove lahko oddate pri svojih župnih uradih ali kličete misijonsko pisarno (0463/54587).