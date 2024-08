Ko je msgr. Hanzej Dersula pred 45 leti prevzel faro Grebinjski Klošter, leto navrh pe še fari Grebinj in Rudo, se je soočal z hudimi nasprotovanji. Na veliko gospojnico 15. avgusta 2024 pa so se mu farani pri slovesni maši s krškim škofom Jožetom Maketzem zahvalili z bučnim aplavzom.

Letošnje priljubljeno žegnanje v Grebinjskem Kloštru v četrtek, 15. avgusta, je bilo za msgr. Hanzeja Dersulo, ki je 1. maja obhajal 88. rojstni dan, zadnje v funkciji župnika far Grebinj, Grebinjski Klošter in Ruda. Kot provizor ga bo nasledil Indijec Suresh abu Meriga, ob strani mu bo stal pastoralni asistent Bern­hard Wrienz, moderator pa bo celovški stolni prošt Engelbert Guggenberger.

Čeprav se bo dolgoletni žup­nik Hanzej Dersula s 1. septembrom upokojil, to nikakor ne pomeni, da so bo za vedno poslovil od svojih grebinjskih in ruških farank in faranov, ki jim je bil skoraj pol stoletja ljubeč dušni pastir, neglede na to, da je moral na začetku svojega dušnopastirskega delovanja na tem dvojezičnem področju severno od Drave prestati tudi protislovensko sovraštvo. Žup­nik Dersula je vztrajal in opravljal svoje poslanstvo dosledno v evangelijskem duhu, tako da so farani začeli vedno bolj ceniti njegovo dragoceno dušnopastirsko delo. Imel pa je, kot je v nekem pogovoru z avtorjem teh vrstic povedal, »dobre sodelavce, med njimi Hanzeja Melchiorja, in tudi ordinariat me je vedno dosledno podpiral.« In tako bo svojim farankam in faranom ostal zvest tudi po upokojitvi – kot pomočnik svojim sobratom in dober dušni pastir svojim farankam in faranom.

Letošnje žegnanje v Grebinskem Kloštru, ki je zelo priljubljeno na obeh straneh Drave, je bilo za Hanzeja Dersulo še posebej slovesno. Ko je župnik Dersula pred 45 leti prevzel dvojezične fare na severnem območju Drave, se je soočal s hudimi nasprotovanj, tokrat pa so se mu farani, med njimi grebinjski župan Josef Müller, zahvalili z bučnim aplavzom.

Še posebej prisrčno pa se mu je zahvalil krški škof Jože Marketz, ki je daroval slovesno mašo in s svojo prisotnostjo dodatno podkrepil solidarnost do svojega sobrata in prijatelja z rožanskimi koreninami. Zibelka je namreč dolgoletnemu grebinjskemu župniku tekla pri Ušmanu v Šentpetru pri Šentjakobu, kjer je doraščal skupaj s sestrama Micej in Anico. Njihova mladost je bila vse drugo kot rožnata: oče Jozej je postal žrtev 2. svetovne vojne, na štefanovo 1946 pa je pri blagoslovu umrla njihova mama.

Slovesna maša je na žegnanju, kot vsako leto, izzvenela s slovenskimi petimi litanijami s Tončem Rosenzopfom-Jankom in Bern­hardom Wrienzem. Te litanije zelo ceni tudi nobelov nagrajenec Peter Handke in je to izrecno omenil tudi v svojem zahvalnem govoru ob podelitvi Nobelove nagrade leta 2019. Tudi Handkeja veže veliko prijateljstvo s Hanzejem Dersulo. Nenazadnje je bil dolgoletni grebinjski župnik tisti, ki je imel zamisel o Handkejevi stalni razstavi v Grebinjskem Kloštru in ki so jo odprli leta 1995.