Družabnost in petje pod lipo na Rozalskem žegnanju￼

Minulo nedeljo, 18. septembra, je bilo na Hemini gori pri Globasnici Rozalsko žegnanje. Maševali so župniki Martin Horvath, Miha Golavčnik, Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri in globaški župnik Peter Sticker. Posebnost žegnanja so maše na prostem pri izkopaninah. S čudovitim petjem sta mašni obred pevsko oblikovala združena cerkvena zbora iz Globasnice (vodi Veronika Stern) in iz Šentlipša (vodi Špela Mastek-Mori). V pripravo žegnanja so poleg župnika Stickra vključeni številni domačini. Za lepo urejeno cerkev, posvečeno sv. Hemi in sv. Doroteji, skrbijo Jožapovi iz Male vasi, za dekoracijo z rožami skrbi Luka Hudl. Kljub precej hladnemu vremenu za ta čas v letu se je žegnanja udeležilo več sto ljudi. Izdelke iz lecta in medeno vino že več kot sto let oz. štiri generacij na Rozalskem žegnanju ponuja družina Stöckl iz Pliberka. Za slastne domače krofe, kavo in druge pijače že nekaj let skrbijo Bokvarji iz Globasnice. Člani Bokvarjev (predsednik Christian Beck) so z obiskom sicer zadovoljni, povedali so pa, da je bilo bistveno manj obiskovalcev kot leta 2019. Prej so za sveže krofe dolga leta skrbeli Šoštarjevi iz Globasnice. Lačnim je mesarija družine Čebul postregla z dobrimi domačimi pečenicami. Tudi tokrat so obiskovalci od blizu in daleč skupaj prepevali pod lipo, med pevci so bili globaški župan Bernard Sadovnik, dobrolski občinski odbornik Jozej Haschej, Peter Grilliz in številni drugi.