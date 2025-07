Citirano iz dokumentacije koroške škofijske sinode »Naj ima možnost sodelovati vsa farna skupnost«

Na škofijski ravni je treba ustanoviti stalni koordinacijski odbor škofijskega sveta, sestavljen paritetično iz treh zastopnikov vsake narodne skupine (prva sopredsednika sta bila Einspielerjeva nagrajenca Valentin Inzko st. in Ernst Wald-stein, o. p.). Ta odbor obravnava vsa vprašanja in načrtuje na vseh področjih, ki zadevajo sožitje in skupno delo obeh narodnih skupin v škofiji, sestavlja zadevne predloge (...) in si prizadeva poravnati različna mnenja in spore, ki jih koordinacijski odbori dekanijskih svetov niso mogli poravnati ali ki so nastali izven dekanij oz. med njimi. Škofa prosimo, da (...) podpre odločitve koordinacijskega odbora.