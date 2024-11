Cecilijina odlikovanja cerkvenim pevcem v Globasnici: Počastili so cerkvene pevke in pevce

Bronaste medalije so prejeli Olga Perne, Janko Golavčnik, Raimund Enze, Tatjana Božič in Bernard Sadovnik. Srebrne medalje so prejeli Veronika Stern, Bernardka Kordesch, Bernardka Jahn, Ursula Zankl, Stefan Schmautzer, Maria Schmautzer, Leopold Smrečnik, Michael Koren in Gabriela Micheu. Prejemniki zlatih medalij so Valentin Božič (poje že več kot 60 let), Inge Koren (60 let), Frieda Hudl (42 let) Stefan Kordesch (41 let) in Christian Koren (40 let).