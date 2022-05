Blagoslov Gajschkove kapelice na Grabljah

V nedeljo, 15. maja, so na Grabljah pri Pliberku blagoslovili novo kapelico družine Gajschek. O nastanku kapelice smo poročali letos aprila. (Povezava) Kapelico in zvonec je blagoslovil pliberški župnik Ivan Olip. Brata Michael in Stani Gajschek sta nato blagoslovljeni zvonec obesila v stolp kapelice. Blagoslovu kapelice, posvečeno sv. Jakobu, zavetniku romarjev in popotnikov, je sledila sv. Maša. Prepeval je moški pevski zbor »Petzen-Loibach« pod vodstvom Helmuta Kuteja. Slovesnost se je nadaljevala v šotoru ob Gajschkovi domačiji, družina je poskrbela za jed in pijačo. Prisrčno vabljeni k ogledu galerije.