345. Rozalsko žegnanje na Hemi

Prva maša bo ob 8.30 v cerkvi sv. Heme, ob 10.00 bo sledila slovenska maša, ki jo bosta oblikovala cerkvena zbora iz Globasnice in Šentlipša, ob 11.00 pa še nemška maša. Zadnji dve maši bosta, če bo vreme dopuščalo, na prostem pri izkopaninah. Na dan žegnanja bodo ob 11.10 blagoslovili tudi obnovljeno leseno kapelico v votlini sv. Rozalije. Kapelico, ki je bila po 99 letih že v zelo slabem stanju, so na začetku letošnjega leta na pobudo globaškega farnega sveta obnovili s pomočjo prostovoljcev iz Globasnice in okolice. V rozalski votlini je tudi izvir vode, ki ji pripisujejo zdravilno moč in jo častijo že od baroka.