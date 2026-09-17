345. Rozalsko žegnanje na Hemi

Na Rozalsko žegnanje prihajajo mnogi obiskovalci zaradi domačega in sproščenega vzdušja, pa tudi zaradi lepega kraja, za številne pa je v ospredju tudi verski pomen žegnanja.
Prva maša bo ob 8.30 v cerkvi sv. Heme, ob 10.00 bo sledila slovenska maša, ki jo bosta oblikovala cerkvena zbora iz Globasnice in Šentlipša, ob 11.00 pa še nemška maša. Zadnji dve maši bosta, če bo vreme dopuščalo, na prostem pri izkopaninah. Na dan žegnanja bodo ob 11.10 blagoslovili tudi obnovljeno leseno kapelico v votlini sv. Rozalije. Kapelico, ki je bila po 99 letih že v zelo slabem stanju, so na začetku letošnjega leta na pobudo globaškega farnega sveta obnovili s pomočjo prostovoljcev iz Globasnice in okolice. V rozalski votlini je tudi izvir vode, ki ji pripisujejo zdravilno moč in jo častijo že od baroka.
Za kulinarično ponudbo bo poskrbel domači mesar Čebul, ki bo med drugim postregel s priljubljenimi klobasami. Za slastne krape, ki jih je nekoč pripravljala gostilna Šoštar, od leta 2019 skrbijo globaški bokvarji. Žegnanje je znano tudi po posebnem vzdušju pod več sto let staro lipo, kjer se ob kozarčku radi zberejo pevke in pevci ter zapojejo domače ljudske pesmi.
Številni romarji se na sv. Hemo odpravijo peš. Za tiste, ki se bodo pripeljali z avtom, občina opozarja na enosmerno prometno ureditev: iz Globasnice bo vožnja proti sv. Hemi možna le v eno smer, vračanje pa bo šlo čez Zagorje.
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