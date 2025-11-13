30. Misijonska tombola: V 30 letih 427. 200 evrov za Angolo

V vseh 30 letih skupaj so zbrali 427.200 evrov in z njimi omogočili šolanje in prehrano mnogim otrokom in mladim v Angoli. »Velika jubilejna tombola je pokazala, kako se je v udomačila tombola, kako se je udomačila povezanost in pomoč Don Boskovim sestram v Angoli,« je povedal Hanzej Rosenzopf. Za prekrasno vzdušje so poskrbeli otroški pevski zbor Danica, otroški pevski zbor Mlada Podjuna in Paulos Worku s svojo bobnarsko skupino. Tombola pa je narisala širok nasmeh na obraz tudi vsem prejemnikom nagrad: slikarske mojstrovine Mire Blažej, Nataše Sienčnik, Christine Meklin-Sumnitsch, Alberta Mesnerja in Kristijana Sadnikarja so šle v roke Viktoriji Škof, Pauliju Ouschana, Mariji Hrowath, Danici Kežar in Egonu Manhartsederju, kolo pa Eleni Rutar. Med nagradami so bila tudi potovanja, darilni boni in slastne torte.