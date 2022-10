250-letnica humške cerkve

V nedeljo, 2. oktobra, so v Čirkovčah pri Pliberku s slavnostno mašo praznovali 250-letnico tamkajšnje cerkve Božji grob, ki kraljuje na Humcu. Cerkev so začeli graditi leta 1761, končali pa enajst let pozneje leta 1772. Novozgrajeno cerkev je pred 250 leti posvetil tedanji ljubljanski škof. Ob častivrednem jubileju je minulo nedeljo na Humcu bral sveto mašo krški škof Jože Marketz, somaševal je pliberški dekan Ivan Olip. Škof se je v do zadnjega kotička napoljeni cerkvi med drugim zahvalil številnim domačinom, ki skrbijo za lepoto te edinstvene baročne cerkve. Posebej je poudaril delo mežnarja Joška Nachbarja, ki to funkcijo opravlja že 45 let. Po bogoslužju je župnija vabila na agapo.