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Zunanji minister Kajzer o širitvi EU na zahodni Balkan

13.11.2026 Dunaj Wien Novice
Slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je 3. novembra na Dunaju udeležil tretjega trilateralnega srečanja zunanjih ministrov Slovenije, Avstrije in Hrvaške. V ospredju srečanja zunanjih ministrov so bili prihodnost Evropske unije, širitev na zahodni Balkan, evropska varnost in obramba, migracije, energetska varnost ter konkurenčnost Evropske unije.
Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman, avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger in slovenski zunanji minister Tone Kajzer. FOTO: BMEIA/Michael Gruber

Minister Kajzer je poudaril, da sta tesnejše sodelovanje držav Srednje Evrope in verodostojen, na dosežkih temelječ širitveni proces ključna za stabilnost in varnost evropske celine. Ob robu obiska je zunanji minister Kajzer opravil tudi več dvostranskih srečanj. Z Beate Meinl-Reisinger, zvezno ministrico za evropske in mednarodne zadeve, se je pogovorjal o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji ter uresničevanju njenih jezikovnih in drugih pravic, ki izhajajo iz Avstrijske državne pogodbe. Poudarila sta pomembno vlogo Luke Koper kot ključne povezave z območjem Sredozemlja za obe izvozno usmerjeni gospodarstvi. Kajzer se je srečal tudi z direktorjem Diplomatske akademije Martinom Eichtingerjem. Na akademiji je predaval o varnosti in konkurenčnosti Evropske unije v srednjeevropskem in čezatlantskem kontekstu. Poudaril je pomen krepitve evropske odpornosti, regionalnega povezovanja in tesnega transatlantskega sodelovanja. Na delovnem kosilu se je minister Kajzer srečal s predsednikom bilateralne parlamentarne skupine Slovenija - Avstrija mag. Ernstom Gödlom. Potrdila sta pomen parlamentarne dimenzije diplomacije in razpravljala o možnostih krepitve odnosov. Z generalnim sekretarjem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) Feridunom H. Sinirlioğlujem sta govorila o aktualnih varnostnih razmerah v Evropi.

350 let najstarejšega »slovenskega mostu do Dunaja«

Ob obisku Dunaja se je minister udeležil tudi slovesnosti ob 350. obletnici Knafljeve ustanove. Minister je otvoril slovesnost in v nagovoru poudaril, da je bila Knafljeva ustanova tri stoletja in pol temelj slovenskega intelektualnega življenja ter eden najstarejših mostov ne le do Dunaja, temveč tudi v Evropo in širše. Poudaril je njen pomemben prispevek k izobraževanju, povezovanju in mednarodni odprtosti številnih generacij Slovencev.Minister je obiskal tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Avstriji ter Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. MZZ

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