Zunanji minister Kajzer o širitvi EU na zahodni Balkan

Minister Kajzer je poudaril, da sta tesnejše sodelovanje držav Srednje Evrope in verodostojen, na dosežkih temelječ širitveni proces ključna za stabilnost in varnost evropske celine. Ob robu obiska je zunanji minister Kajzer opravil tudi več dvostranskih srečanj. Z Beate Meinl-Reisinger, zvezno ministrico za evropske in mednarodne zadeve, se je pogovorjal o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji ter uresničevanju njenih jezikovnih in drugih pravic, ki izhajajo iz Avstrijske državne pogodbe. Poudarila sta pomembno vlogo Luke Koper kot ključne povezave z območjem Sredozemlja za obe izvozno usmerjeni gospodarstvi. Kajzer se je srečal tudi z direktorjem Diplomatske akademije Martinom Eichtingerjem. Na akademiji je predaval o varnosti in konkurenčnosti Evropske unije v srednjeevropskem in čezatlantskem kontekstu. Poudaril je pomen krepitve evropske odpornosti, regionalnega povezovanja in tesnega transatlantskega sodelovanja. Na delovnem kosilu se je minister Kajzer srečal s predsednikom bilateralne parlamentarne skupine Slovenija - Avstrija mag. Ernstom Gödlom. Potrdila sta pomen parlamentarne dimenzije diplomacije in razpravljala o možnostih krepitve odnosov. Z generalnim sekretarjem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) Feridunom H. Sinirlioğlujem sta govorila o aktualnih varnostnih razmerah v Evropi.