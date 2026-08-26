Zmaga za Acoustic Lakeside: 192 prostovoljcev oproščenih

Deželno upravno sodišče v razsodbi prostovoljno sodelovanje na festivalu šteje za storitev iz usluge. Ne gre za delovno razmerje, za katero bi bilo treba plačevati socialno ali zdravstveno zavarovanje. Ker so pomočniki delovali iz idealističnih motivov in niso prejemali klasičnega plačila – hrana in brezplačna festivalska vstopnica nista redna plača – odpade obveznost prijave pri Avstrijski zdravstveni blagajni (ÖGK). Društvo Acoustic Lakeside je delovalo v skladu s svojim statutom, zato članov društva ni mogoče opredeliti kot zaposlene, ki bi jih bilo treba prijaviti. Z razsodbo Deželnega upravnega sodišča 19. avgusta so ustavljeni vsi postopki proti vsem 192 prostovoljkam in prostovoljcem. Finančna policija po besedah odvetnika društva Rudija Vouka pri razsodbi ni bila navzoča, zaradi česar Vouk ne pričakuje ugovora proti razsodbi. Čas za ugovor ima finančna policija sicer do 28. avgusta. Z razsodbama Visokega upravnega sodišča na Dunaju in Deželnega upravnega sodišča v Celovcu je po besedah Rudija Vouka »prostovoljno društveno delo v Avstriji varno pred globami in nadlegovanjem finančne policije«.
Upravno-kazenski postopek je finančna policija sprožila po kontroli prostovoljcev društva na festivalu leta 2023. Društevnikom je očitala delo na črno pod krinko društvenega delovanja oziroma prikrito zaposlitev. Zaradi teh domnevnih kršitev je finančna policija zahtevala globo 140 tisoč evrov od predsednice društva Sare Pleschounig, ker 192 prostovoljnih pomagačev ni prijavila pri Avstrijski zdravstveni zavarovalnici. Marca 2025 je Deželno upravno sodišče po opravljenih 15 dneh obravnav in zaslišanju prvih 14 vzorčnih prič stopilo na stran društva in ugotovilo, da so prostovoljci delali iz idealističnih motivov. Finančna policija je na to prvotno razsodbo iz leta 2025 reagirala z izredno pritožbo (revizijo) na Visokem upravnem sodišču na Dunaju. To sodišče je julija 2026 preučilo pravne argumente in odločilo o prvih 12 vzorčnih primerih – pritožbo finančne policije je zavrnilo in potrdilo pravilnost delovanja društva. Kot poroča Slovenski spored ORF, je bilo v zadevi Acoustic Lakeside na Deželnem upravnem sodišču letos v 81 urah zaslišanih 121 prič.
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