Zmaga za Acoustic Lakeside: 192 prostovoljcev oproščenih

Deželno upravno sodišče v razsodbi prostovoljno sodelovanje na festivalu šteje za storitev iz usluge. Ne gre za delovno razmerje, za katero bi bilo treba plačevati socialno ali zdravstveno zavarovanje. Ker so pomočniki delovali iz idealističnih motivov in niso prejemali klasičnega plačila – hrana in brezplačna festivalska vstopnica nista redna plača – odpade obveznost prijave pri Avstrijski zdravstveni blagajni (ÖGK). Društvo Acoustic Lakeside je delovalo v skladu s svojim statutom, zato članov društva ni mogoče opredeliti kot zaposlene, ki bi jih bilo treba prijaviti. Z razsodbo Deželnega upravnega sodišča 19. avgusta so ustavljeni vsi postopki proti vsem 192 prostovoljkam in prostovoljcem. Finančna policija po besedah odvetnika društva Rudija Vouka pri razsodbi ni bila navzoča, zaradi česar Vouk ne pričakuje ugovora proti razsodbi. Čas za ugovor ima finančna policija sicer do 28. avgusta. Z razsodbama Visokega upravnega sodišča na Dunaju in Deželnega upravnega sodišča v Celovcu je po besedah Rudija Vouka »prostovoljno društveno delo v Avstriji varno pred globami in nadlegovanjem finančne policije«.