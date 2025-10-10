Zbor leta 2025: Kvintet Donet in Artphonica v finalu

Oba zbora sta na prvem predizboru, ki je potekal 9. oktobra v Osojah, prepričala strokovno žirijo, v kateri so med drugim sodelovali Petra Schnabl-Kuglitsch, Stanko Polzer in zborovodja Danice. Poleg omenjenih skupin so si nastop v finalu zagotovili še Jugendchor Oisternig, Ensemble G’suacht & G’fundn in Gemischter Chor St. Lorenzen im Gitschtal.
Drugi predizbor bo 16. oktobra v Štefanji vasi (St. Stefan) v Labotski dolini, kjer se bo za uvrstitev v finale med drugim potegovala tudi skupina Oktakord. Zaključno tekmovanje Zbor leta 2025 bo 23. oktobra v Domu glasbe v Celovcu.
Zadnje tekmovanje pred dvema letoma je bilo za koroške Slovenke in Slovence še posebej uspešno: 3. novembra 2023sta Mešani pevski zbor Podjuna pod vodstvom Anje Kapun in Dečle Danice iz Šentprimoža pod vodstvom Mirjam Sadnikar in Barbare Mistelbauer-Stern v svojih kategorijah osvojila naziv Zbor leta 2023.
