Zbor leta 2025: Kvintet Donet in Artphonica v finalu

Oba zbora sta na prvem predizboru, ki je potekal 9. oktobra v Osojah, prepričala strokovno žirijo, v kateri so med drugim sodelovali Petra Schnabl-Kuglitsch, Stanko Polzer in zborovodja Danice. Poleg omenjenih skupin so si nastop v finalu zagotovili še Jugendchor Oisternig, Ensemble G’suacht & G’fundn in Gemischter Chor St. Lorenzen im Gitschtal.