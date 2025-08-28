Žalostna vest: Umrl je Nužej Tolmaier

Bil je dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze, ustanovni član in pevec zbora Jakob Petelin Gallus, nekdanji odgovorni urednik Našega tednika. Bil je pobudnik Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik ter predsednik društva Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju ter za osebno prizadevanje za vsestranski kulturni razvoj med koroškimi Slovenci sta mu Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza leta 2021 podelila 43. Tischlerjevo nagrado.Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.
