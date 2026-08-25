Z gasilskim vozilom povozil 20-letnika in pobegnil

Kot smo poročali, je 9. avgusta v zgodnjih jutranjih urah na Pliberški cesti (B81) pri Strpni vasi umrl 20-letni domačin iz občine Pliberk. Po dosedanjih ugotovitvah ga je okoli 4.23 med hojo ob levem robu ceste v smeri Šmihela pri Pliberku čelno zadel nasproti vozeči avtomobil. Voznik oziroma voznica je po trčenju s kraja nesreče pobegnil oziroma pobegnila.
Preiskava je zdaj dobila nov preobrat. Policisti so v okviru obsežnih preiskav pregledali več vozil, med njimi tudi gasilski Mercedes Sprinter prostovoljnega gasilskega društva iz okraja Velikovec. Čeprav vozilo na prvi pogled ni kazalo poškodb, so kriminalisti na njegovem podvozju našli delce tkiva, za katere z veliko verjetnostjo domnevajo, da gre za človeško tkivo.
Policisti so hitro izsledili tudi voznika, upokojenca iz okraja Velikovec. Ta je po začetnem zanikanju priznal, da je 9. avgusta z vozilom povozil negibno človeško telo, ki je ležalo sredi vozišča. Po njegovih navedbah je bil po dogodku v šoku in je odpeljal, pozneje pa se je vrnil na kraj nesreče ter pomagal pri zavarovanju območja.
Kaj se je natančno dogajalo pred in po trčenju, še ni dokončno pojasnjeno. Izvedenci za obdukcijo in promet še preverjajo, ali bi lahko bila v nesrečo vpletena tudi druga vozila. Dokončna slika dogodka zato še ni znana.
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