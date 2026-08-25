Z gasilskim vozilom povozil 20-letnika in pobegnil

Policisti so hitro izsledili tudi voznika, upokojenca iz okraja Velikovec. Ta je po začetnem zanikanju priznal, da je 9. avgusta z vozilom povozil negibno človeško telo, ki je ležalo sredi vozišča. Po njegovih navedbah je bil po dogodku v šoku in je odpeljal, pozneje pa se je vrnil na kraj nesreče ter pomagal pri zavarovanju območja.