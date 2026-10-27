Wolfgang Muchitsch bo prejel Einspielerjevo nagrado

Nagrado bo prejel kot priznanje za svojo odprto držo ter vidno vključevanje slovenske narodne skupnosti in slovenskega jezika v prenovo Koroškega deželnega muzeja.
Einspielerjevo nagrado od leta 1988 podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza. Z njo počastita osebnosti iz javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture, ki pripadajo večinskemu narodu na Koroškem ali zunaj njenih meja ter si prizadevajo za dobrobit slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
Slovesna podelitev nagrade bo v četrtek, 19. novembra 2026, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo deželni konservator Gorazd Živkovič.
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