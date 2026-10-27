Wolfgang Muchitsch bo prejel Einspielerjevo nagrado

Einspielerjevo nagrado od leta 1988 podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza. Z njo počastita osebnosti iz javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture, ki pripadajo večinskemu narodu na Koroškem ali zunaj njenih meja ter si prizadevajo za dobrobit slovenske narodne skupnosti na Koroškem.