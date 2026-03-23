Volitve v Sloveniji brez jasnega zmagovalca

Konzervativna Sovenska demokratska stranka (SDS) pod vodstvom Janeza Janše je osvojila 27,95 % glasov (28 mandatov), na tretjem mestu pa je desnosredinska koalicija NSi, SLS, FOKUS s 9,29 % in 9 poslanci.
Na četrtem mestu so Socialni demokrati s 6,70 % (6 mandatov), na petem pa Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja (6,70 %, 6 mandatov). Razlika med obema strankama je znašala 87 glasov v prid Socialnim demokratom pod vodstvom Matjaža Hana. Levica in Vesna sta s skupno listo osvojili 5,58 % glasov (5 mandatov), v parlamentu pa bo zastopana tudi novinka, stranka Resni.ca pod vodstvom Zorana Stevanovića (5,53 % glasov, 5 mandatov).
V slovenskem parlamentu bosta še naprej zastopana poslanec italijanske (Felice Ziza) in madžarske (Ferenc Horváth) narodne skupnosti. V izidu manjkajo glasovnice, ki bodo po pošti prispele iz tujine. Po podatkih Državne volilne komisije se je volitev 22. marca 2026 udeležilo 69,33 % volilk in volilcev.
Izidi zadnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji napovedujejo težavna pogajanja o sestavi prihodnje vlade in ponovno kažejo na močno polarizacijo slovenskega volilnega telesa. Predsednica Nataša Pirc Musar bo mandat za sestavo vlade skoraj zagotovo podelila Golobu, ki pa mu tokrat za 46 mandatov, potrebnih za večino v slovenskem parlamentu, ne zadoščata dosedanji koalicijski partnerici Socialni demokrati in Levica.
Tudi SDS Janeza Janše ima trenutno z glasovi dveh sorodnih, bolj ali manj desnosredinskih strank (Demokrati; SLS, NSi, FOKUS) 43 poslancev. Večino bi tako Golobu kot Janši lahko zagotovila stranka Resni.ca Zorana Stevanovića, ki jo slovenski politologi označujejo za populistično stranko proruske in antievropske provenience. Njen voditelj je v prvi izjavi po volitvah za svojo stranko, ki se je kot zadnja prebila v parlament, zahteval notranje, zunanje in finančno ministrstvo.
