Volitve v kmetijsko zbornico: SJK ubranila štiri mandate in mesto v predstojništvu

Najmočnejši ostaja Bauernbund s 47,1 % glasov (2021: 46,3 %), ki bo še naprej imel 18 mandatov. Največ so pridobili Svobodnjaki, ki so osvojili 26,2 % glasov (2021: 20,5 %) in bodo imeli deset mandatov (2021: sedem). Socialdemokratski kmetje so z 8,5 % glasov (2021: 10,9 %) izgubili en mandat in bodo imeli tri mandate (2021: štiri). Lista Heima Urbasa je osvojila 4,71 % glasov in bo imela en mandat (2021: dva). Zeleni so prejeli 2,6 % glasov (2021: 4,6 %) in v zbornici niso več zastopani.