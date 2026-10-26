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Volitve v kmetijsko zbornico: SJK ubranila štiri mandate in mesto v predstojništvu

26.10.2026 Koroška Kärnten Sebastjan Trampusch
Na volitvah v kmetijsko zbornico je Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) osvojila 10,9 % glasov (2021: 11,7 %) in obdržala štiri mandate.

Najmočnejši ostaja Bauernbund s 47,1 % glasov (2021: 46,3 %), ki bo še naprej imel 18 mandatov. Največ so pridobili Svobodnjaki, ki so osvojili 26,2 % glasov (2021: 20,5 %) in bodo imeli deset mandatov (2021: sedem). Socialdemokratski kmetje so z 8,5 % glasov (2021: 10,9 %) izgubili en mandat in bodo imeli tri mandate (2021: štiri). Lista Heima Urbasa je osvojila 4,71 % glasov in bo imela en mandat (2021: dva). Zeleni so prejeli 2,6 % glasov (2021: 4,6 %) in v zbornici niso več zastopani.

SJK bo še naprej zastopana v predstojništvu. V sedemčlanskem predstojništvu bo imel Bauernbund štiri sedeže, Svobodnjaki dva, SJK pa enega.

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