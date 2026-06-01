Volitve NSKS: Največ glasov za Rudija Vouka, druga Lidija Domej

»Rudi Vouk je dobil široko podporo. Kaj bo s to podporo naredil je njegova odločitev. Jaz bi ga vsekakor podprl,« je povedal Zdravko Inzko. »Rezultat vidim kot jasen signal na vse tri zastopniške organizacije, da je treba priti do skupne organizacije in to čim prej. Brez zveze je iskati predsednika NSKS. Naloga bi morala biti zdaj, se nemudoma začeti pogovarjati o tem kako pridemo do skupnega zastopstva,« je izjavil Rudi Vouk.