Volitve NSKS: Največ glasov za Rudija Vouka, druga Lidija Domej

Volilna udeležba je znašala 30,90 odstotka (leta je ta bila pri 27,77 %). NSKS je razposlal 6165 volilnic (2018: 6562). Od teh je prišlo 1905 nazaj na NSKS. Med njimi je bilo vrnjenih 1708 veljavnih glasovnih, 45 neveljavnih in 152 praznih.
Največ glasov je prejel Rudi Vouk, ki je dobil 989 glasov (2018: 949). Na tiskovni konferenci se je pojavilo vprašanje ali je po številu prejetih glasov Rudi Vouk najbolj vroč kandidat za predsednika NSKS.
»Rudi Vouk je dobil široko podporo. Kaj bo s to podporo naredil je njegova odločitev. Jaz bi ga vsekakor podprl,« je povedal Zdravko Inzko. »Rezultat vidim kot jasen signal na vse tri zastopniške organizacije, da je treba priti do skupne organizacije in to čim prej. Brez zveze je iskati predsednika NSKS. Naloga bi morala biti zdaj, se nemudoma začeti pogovarjati o tem kako pridemo do skupnega zastopstva,« je izjavil Rudi Vouk.
Na drugem mestu po prejetih glasovih je Lidija Domej, ki je prvič kandidirala in prejela 756 glasov. Tudi Roman Verdel, ki je postal tretji je kandidiral prvič. Prejel je 727 glasov.
Na mestih štiri do šest sledijo izkušeni člani ZNP: Christian Urak, Nanti Olip in Valentin Inzko. Pravilni potek volitev po štatutih je potrdil notar Thomas Užnik. Konstitutivna seja Zbora narodnih predstavnikov bo po vsej verjetnosti 19. junija, če bo večina izvoljenih pritrdila terminu.
Med tem ko je leta 2018 še 16 izvoljenih članov ZNP bilo mlajši od 30 let jih je pri letošnjih volitvah samo še štiri. »Na žalost smo imeli samo še štiri kandidatov, ki so mlajši od 30 let. Vzrok zato je, da se mladi nočejo odpredeliti za eno od treh političnih krovnih organizacij,« je povedal vodja volilne pisarne Marko Oraže.
V petih volilnih okolišev so bile na prvem mestu neposredno izvoljene ženske. V ostalih devet volilnih okoliših so na prvem mestu moški. Še naprej so v Zboru narodnih predstavnikov moški v večini. Moških bo v Zboru narodnih predstavnikov v bodoče 33, žensk pa je bilo izvoljenih 15.
Leta 2018 je v ZNP še bilo izvoljenih 16 žensk in 32 moških. Najboljšo volilno udeležbo je imel volilni okoliš Sele z 55,16 odstotki. Od 281 volilnih upravičencih je glasovalo 146 veljavno. Najbolj nizko volilno udeležbo je imel volilni okoliš Železna Kapla (20,77%). V Železni Kapli je 390 volilnih upravičencev, samo 71 od teh pa je glasovalo veljavno.
Zdravko Inzko se je zahvalil ekipi pisarne NSKS za profesionalno izpeljane volitve. Volilno udeležbo je primerjal z drugimi organizacijami kot so zbornice in visokošolska zveza. Izpostavil pa je tudi, da so nekatere družine kot družine zelo dobro odrezali. »Rezultat je pokazal, da so ljudje zadovoljni z delovanjem NSKS. Istočasno imamo dobro mešanico starih in mladih. Mešanica bo dala novega vetra in svežine delovanju NSKS.
