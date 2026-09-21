Včeraj pregon, danes remigracija?

Rdeča nit dokumentarnega filma »3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage – und wir sind noch immer da!«, režiserke Timne Katz (24) in filmskega kolektiva »Zora Pictures«, so spomini koroških Slovencev Katje Sturm-Schnabl, Petra Sitterja in Ane Urban. V filmu se priče časa v pogovoru s Timno Katz spominjajo lastnega pregona in pregona svojih družin leta 1942, življenja v taboriščih v Nemčiji, vrnitve v izropane domove ter diskriminacije po vojni, na primer v času Ortstafelsturma. Film omenja tudi aktualne primere diskriminacije, kot so prepoved slovenščine za igralce SAK, mazanje dvojezičnih tabel lani in racijo policije pri Peršmanu.
»Osrednje sporočilo filma je, da mora mladina paziti, da se dogodki iz zgodovine ne bi več ponovili. Prvi pogoj za to pa je, da poznamo zgodovino,« pove novinarka in študentka medijske komunikacije Timna Katz.
Film traja približno pol ure in je zasnovan v nemškem jeziku. »Bila je težka odločitev, a na koncu sem se odločila za nemščino, ker je film namenjen šolarjem v Avstriji od 15. leta naprej. Meni se je zdelo logično, da je film v jeziku, ki je mladim znan, ker se tako bolje prenašajo tudi emocije prič časa v njihovih izjavah,« pove Katz. »Med nastajanjem filma se je zgodila racija in zame je bilo pomembno, da pokažem, da se diskriminacijo na Koroškem čuti še danes, s tem pa film naredi nekakšen lok v sedanjost.« Film si je v Pliberku ogledalo okoli 300 ljudi, drugih terminov za predvajanja še ni, »smo pa odprti za povabila« (Katz).
Podijsko diskusijo z režiserko, snemalno ekipo in pričo časa po filmu je moderirala Sabina Zwitter-Grilc, ki je spremljala nastanek filma. »Slovenci si zgodovino sami pripovedujemo, nemško govoreča publika pa nima tistega stika. Upam, da bomo našli pot, da bo dosegel čim večjo publiko,« je o filmu povedala Eva Hartmann, predsednica ZSP. Večkrat je bil govor tudi o politični situaciji ter vzponu skrajno desnih strank v Nemčiji in Avstriji. »Nekateri mladi se borijo, a mnogi ne, predobro jim gre. Nevarnost je, nevarnost, da bo prišel tisti čas spet,« je povedala Ana Urban, priča časa v filmu in gledalka v Pliberku
Idejo za ta film sem imela, ko sem bila stara 16 let, ko sem imela prvič tudi prijatelje, ki niso bili del slovenske manjšine. Vedno sem morala razlagati, da nisem iz Slovenije in da govorim že celo življenje slovensko. Ugotovila sem, da še manj ljudi ve, da so bili koroški Slovenci med vojno deportirani. Pomembno je, da imamo filme v šolah, ki so drugačni in so protiutež radikalnim mnenjem, ki se širijo na družbenih omrežjih.
Film skuša historične dogodke povezati z današnjim časom, moramo pa biti senzibilni, da ne postavimo dogodkov na isto raven. Kar se je lani zgodilo pri Peršmanu, ne moremo primerjati s tem, kar se je zgodilo v času nacizma. Lahko pa na podlagi zgodovine razumemo, zakaj nekdo reagira emocionalno na tako situacijo. V času, ko se govori o remigraciji, to ni nič drugega, kot se je zgodilo med drugo svetovno vojno, da na podlagi etničnosti želiš ljudi deportirati, samo pač danes z drugimi besedami in formulacijami.
Zora Pictures smo Janoš Pušnik, David Krautzer in jaz in ustvarjamo filme že pet let, ker to pač radi delamo. Ravno pri dokumentarcu in taki tematiki je nevarnost zelo velika, da bi preveč dramatizirali. Poskusili smo stvar pokazati objektivno, kot se je pač zgodila, brez pretiravanja. Zato je dobro, da se na tematiko spoznaš in veš, kje so meje.
Sem vesel, da je film nastal in da je prišla Timna s skupino, da se to pokaže tudi drugim in v šolah. Važno je, da se zgodovina razlaga mladim, da razumejo, kaj se lahko zgodi, če skrajne stranke pridejo na oblast, kot zdaj na primer AfD v Nemčiji z več kot 40 %.
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