»Važni so poleg družine prijatelji. Drugače si sam.«

V imenu DU Podjuna sta ji čestitala podpredsednika Micka Hobel in Franc Gomernik, v imenu pliberškega društva upokojencev pa predsednik Jožko Hudl. Iz bilčovške občine ji je posebej prišel čestitat ženski kvartet AVE pod vodstvom Rozi Krušic, ki se je, preden se je poročila k Rupiju v Velinji vasi, učila peti pri Helki v škocjanskem otroškem zboru, ki ga je slavljenka skupaj z Marijo Hartmann ustanovila že leta 1976. Še posebej lepo presenečenje pa je bilo za slavljenko, da se je opogumila prva generacija pevske skupine Nomos, ki jo je Helka ustanovila leta 1993, da posebej ob osebnem Helkinem jubileju »stopi spet skupaj« in s pesmijo čestita svoji nekdanji voditeljici. Za Nomos Helka ni bila, kot je povedala Tanja Kordež, samo zborovodkinja in mentorica, temveč tudi vzornica in »včasih tudi druga mama.«