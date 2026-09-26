Vas obremenjuje porast cen goriva?

Matija Smrtnik (36), avtoprevoznik

Obirsko Ebriach

Pred šestimi leti sva z ženo Majo od očeta Foltija prevzela avtoprevozniško podjetje. To s sedanjimi cenami goriva je za nas katastrofa. Zaradi dviga cen gotovo zasluživa 30, če ne 40 odstotkov manj. Pri sami vožnji ne moremo kaj prihraniti. Edina možnost je bila dvig cen, a teh nisva povečala za 30 odstotkov, saj morava ostati konkurenčna, sicer nimaš več dela in lahko nehaš s tem. Stranka se lahko namreč odloči tudi za prevoz z avtobusom, kjer cena še vsaj približno ustreza. Vsi trije naši kombiji so na dizel, ki ima trenutno najvišjo ceno med vsemi tipi goriv. Razmišljal sem sicer že o menjavi kombijev na take na električni pogon, a je po eni strani problem njihov doseg, po drugi strani pa stroški nabave. Če bi zdaj tri kombije zamenjal za električne, pa doma investiral v fotovoltaiko, če to preračunam, potem raje kupim za 20 let dizla.