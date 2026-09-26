Vas obremenjuje porast cen goriva?

Na svoji kmetiji sem prisiljen stvari opraviti, ki jih pač moram. Tam ni možno varčevati. Kar se pa tiče osebnega življenja, pa gledam, da ne naredim nepotrebnih voženj, npr. koordiniram nakupe z drugimi termini in opravki, da naredim čim manj kilometrov. Na srečo je moje delovno mesto v Šmarjeti in v službo nimam toliko kilometrov. S partnerko Tanjo sva se odločila, da bo naslednji avto imel električni pogon. Še pred tem bomo na streho namestili fotovoltaiko. Zaradi visokih cen goriva je bila ta odločitev še bolj logična in samoumevna.
Glede na to, da se vsak dan vozim iz Mežice v Celovec in nazaj, so podražitve seveda vplivale tudi name. Za gorivo zdaj odštejem več, kar se pozna tudi pri mojih financah. Razmišljam, da bi se vozila z vlakom iz Pliberka, vendar je to tako časovno kot organizacijsko precej zahtevno. S sodelavkami se bomo poskušale dogovoriti, da bi se večkrat peljale skupaj.
Med tednom se vsak dan vozim iz Globasnice v Borovlje in nazaj, kar pomeni približno 80 kilometrov dnevno. Na mesec za gorivo porabim okoli 200 do 250 evrov, kar se seveda pozna tudi v moji denarnici. Kljub temu skušam na stroške gledati realno in se ne pritoževati, saj kot učiteljica v primerjavi z mnogimi drugimi zaslužim dobro. Vozim BMW, ki je star že 16 let, vendar porabi le okoli 5,3 litra na 100 kilometrov. Pazim tudi, da se ne vozim po nepotrebnem in da poti čim bolje načrtujem. Za prihodnost pa že razmišljam, da bi bil moj naslednji avto električen.
Pred šestimi leti sva z ženo Majo od očeta Foltija prevzela avtoprevozniško podjetje. To s sedanjimi cenami goriva je za nas katastrofa. Zaradi dviga cen gotovo zasluživa 30, če ne 40 odstotkov manj. Pri sami vožnji ne moremo kaj prihraniti. Edina možnost je bila dvig cen, a teh nisva povečala za 30 odstotkov, saj morava ostati konkurenčna, sicer nimaš več dela in lahko nehaš s tem. Stranka se lahko namreč odloči tudi za prevoz z avtobusom, kjer cena še vsaj približno ustreza. Vsi trije naši kombiji so na dizel, ki ima trenutno najvišjo ceno med vsemi tipi goriv. Razmišljal sem sicer že o menjavi kombijev na take na električni pogon, a je po eni strani problem njihov doseg, po drugi strani pa stroški nabave. Če bi zdaj tri kombije zamenjal za električne, pa doma investiral v fotovoltaiko, če to preračunam, potem raje kupim za 20 let dizla.
Zelo občutim porast cen goriva, saj se vozim na delo v Celovec. Mesečno gre zelo veliko denarja za gorivo. Res razmišljam, da bi se z vlakom začela voziti od Pliberka do Celovca, kar bi bilo cenejše in bi tem lahko veliko prihranila. Sicer dobim plačane potne stroške, a ti ne pokrijejo stroškov vzdrževanja avtomobila. Za pot, ki jo naredim vsak dan, je skoraj premalo.
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