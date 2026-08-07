V zadnjem hipu do novega avtomobila

»Moja hčerka Franciska mi je poslala sliko izžrebanih števil, gledala sem samo na druge nagrade. V kotu je bila napisana številka za nagrajenca avtomobila, tega se sploh nisem zavedala, ker je številka bila napisana z majhnimi črkami.« Po enem tednu je šla v Zadrugo v Železni Kapli nakupovat. »Medtem ko sem čakala pri blagajni, sem si plakat mogla ogledati v povečavi in sem zaznala, da je številka za avto podobna številki na moji srečki. Ko sem prišla domov, sem takoj poklicala Zadrugo v Pliberku, kjer so mi rekli, da sem imela srečo, ker bi v dveh urah na novo žrebali drugo število.« Potem je bila čisto nervozna, ker si je mislila, da je morda že prepozna. Tajnica ji je potem po telefonu sporočila, da še niso ponovno žrebali. »Imela sem nepopisno srečo,« se z nasmehom spominja gospa Novak. V ponedeljek, 13. julija, je bila povabljena v Pliberk na predajo vozila, kjer so ji avto slovesno izročili poslovodja Michael Schwerdt, predsednik sosveta lastnikov Štefan Domej, vodja avtohiše Nissan Slanitsch Jürgen Slanitsch ter župnik msgr. Ivan Olip. Spremljala jo je cela družina, ki se je prav tako zelo veselila. Osvojila je Nissan JUKE, ki je po mnenju Gabriele Novak »zelo lep in v primerjavi z mojim starim vozilom zelo moderen.« Svoj stari Ford KA, s katerim se vozi že 16 let, bo verjetno prodala. Z novim vozilom se še ni peljala. »Pravzaprav so tam hoteli, da naredim poskusno vožnjo, ki jo bi tudi zraven snemali. Bila sem pa tako nervozna, da se je potem vodja Zadruge peljal z menoj eno rundo.«
Gabriela Novak je kot otrok živela na Obirskem, z možem se je potem preselila v Korte in leta 1979 so se preselili v Belo pri Železni Kapli. Po štiriletnem šolanju na Slovenski gimnaziji je pred poroko tri leta delala v Posojilnici banki. Mož Pepi Novak, ki je bil po poklicu lovec, je umrl leta 2005 za rakom, od takrat naprej živi sama. Ima dve hčerki, Moniko in Francisko, in pet vnukov, s katerimi preživi velik del svojega časa. Čeprav bi že lahko bila upokojena, dela še kot farna tajnica v župnišču. »Tedaj ko je župnik Poldej Zunder umrl, so me prosili, da bi še dlje ostala tajnica, in sem z veseljem ustregla prošnji«, pove Novak. Delo kot tajnica v župnišču opravlja že od leta 1993 naprej. Nikoli pa ni izgubila veselja do dela: »Moj poklic je zelo raznolik. Vedno pride veliko ljudi z različnimi prošnjami glede maš, pogrebov, krstov in porok. Skrbim tudi za knjigovodstvo ali za farna pisma, torej imam vedno kaj za delati«, pripoveduje. V prostem času rada bere, dela na vrtu in rada hodi. Letos je s prijateljicami šla peš iz Železne Kaple na Krištofovo pri Mostiču, skupaj so prehodile 35 kilometrov. »Vsak teden si vzamem čas za hojo, tudi s svojo družino rada hodim. Sploh v Železni Kapli je zelo lepo hoditi, gibanje prinaša veliko veselja.«
Od leta 2024 naprej žrebanje avtomobila prireja Zadruga, pred tem pa jo je organiziralo gospodarsko združenje Pliberk. Letos je pri nagradnem žrebanju sodelovalo približno 13.000 udeležencev. Srečka je stala dva evra. »V prihodnosti nameravamo nadaljevati igro. To je velika pridobitev ne le za nagrajence, temveč tudi za naše podjetje«, pravi predsednik Štefan Domej. Ali bo glavna nagrada tudi v prihodnje avtomobil, še ni odločeno »Vozilo je za veliko ljudi velikega pomena, ljudem da občutek samozavesti in neodvisnosti. Še posebej na podeželju je mobilnost velika prednost.« Glavna nagrada je doslej vedno odšla v Železno Kaplo oziroma njeno okolico: leta 2024 je Romana Prutej iz Železne Kaple zadela vozilo znamke Mitsubishi, leta 2025 pa Willibald Spendier z Obirskega VW polo. Hemma Kotschnig
Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi