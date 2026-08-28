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Trikrat zlato za globaške salame

28.8.2026 Gorna Radgona Gorna Radgona Novice
Hubert in Blaž Kordež iz Globasnice sta pri 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Sloveniji osvojila kar štiri medalje. 
Hubert in Blaž Kordež v Gornji Radgoni. FOTO: Kmečka izobraževalna skupnost

Sejem AGRA je letos potekal med 22. in 26. avgustom v Gornji Radgoni v Sloveniji.Na sejmu je tradicija, da ocenjujejo mednarodne izdelke, ki jih prinesejo iz mnogih dežel.  Ocenjujejo mlečne izdelke, mesne izdelke, sokove, med, vino in sedaj že petič divjačinske salame. Salama mora imeti najmanj 33 odstotkov divjačine, da se šteje za divjačinsko salamo. Njune salame vsebujejo natančno 38 odstotkov divjačine, saj je to bolje za salamo, pravi Hubert Kordež.

Pri ocenjevanju sta dobila kar tri zlate medalje, namreč za salamo iz divjega prašiča, za gamsovo salamo in za jelenovo salamo,  za medvedovo salamo sta dobila srebrno medaljo. Del mesa pridobita z lovom, del od sosedov. Medvedovo meso pa dobavljata iz Slovenije. »Delamo čisto po družinskem receptu, nič kemikalij, nič drugega,« pravi Kordež. Največ točk od vseh salam je dobila njuna jelenova salame, ki je dobila 54,70 od možnih 60 točk.

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