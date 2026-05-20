Traudi Rudolf: Prijazen zven slovenščine me je očaral

»Slovenski jezik se mi je zdel tako prijazen in mehak, da me je popolnoma očaral in sem se ga sklenila naučiti,« pravi Traudi, rojena Matzi. Na vlaku je namenoma sedla v tisti del vagona, kamor so čez Dravo prisedli koroški Slovenci, da je lahko poslušala slovenščino. V šoli je nato obiskovala pouk slovenskega jezika in učiteljica jo je navdušila za slovenske pesmi in poezijo, kar jo spremlja vse življenje – dolgo je namreč pela pri Mešanem pevskem zboru v Podjuni, Pevsko-instrumentalni skupini Žvabek, cerkvenih zborih v Pliberku in na Suhi in 28 let vodila zbor Novum, ki ga je pred štirimi leti prevzela njena hčerka Sylvia Hollauf, roj. Rudolf. Svojega nekdanjega moža Ericha Rudolfa je spoznala pri šestnajstih letih in zgradila sta si hišo v Vidri vasi. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Andreas (45), ki ima danes podjetje v Zadru, Sylvia (43), ki je šla po maminih stopinjah in postala vzgojiteljica, ter Sonja (33), ki je na Dunaju doštudirala pravo. Želela je, da njeni otroci obvladajo slovenščino in da bi se tudi sama dobro naučila, je obiskovala tečaje slovenščine ter tako postala certificirana dvojezična vzgojiteljica. »Mož je z otroki govoril zgolj slovensko, jaz pa sprva nemško, ko sem znala več slovensko, pa sem si upala z njimi govoriti vedno bolj po slovensko.« Tudi kot vzgojiteljica v dvo- oz. trojezičnem vrtcu je imela zelo dobre izkušnje s podporo pri učenju slovenščine. »Najprej sem delala v varstvu otrok s posebnimi potrebami v Celovcu, nato 15 let v dvojezičnem vrtcu Pliberk, naposled pa deset let v trojezičnem vrtcu Kekec v Velikovcu. Imela sem izredno prijetne sodelavke, otroke in družine. Vedeli so, da se želim naučiti slovensko in so me spodbujali.«