Traudi Rudolf: Prijazen zven slovenščine me je očaral

»Slovenski jezik se mi je zdel tako prijazen in mehak, da me je popolnoma očaral in sem se ga sklenila naučiti,« pravi Traudi, rojena Matzi. Na vlaku je namenoma sedla v tisti del vagona, kamor so čez Dravo prisedli koroški Slovenci, da je lahko poslušala slovenščino. V šoli je nato obiskovala pouk slovenskega jezika in učiteljica jo je navdušila za slovenske pesmi in poezijo, kar jo spremlja vse življenje – dolgo je namreč pela pri Mešanem pevskem zboru v Podjuni, Pevsko-instrumentalni skupini Žvabek, cerkvenih zborih v Pliberku in na Suhi in 28 let vodila zbor Novum, ki ga je pred štirimi leti prevzela njena hčerka Sylvia Hollauf, roj. Rudolf. Svojega nekdanjega moža Ericha Rudolfa je spoznala pri šestnajstih letih in zgradila sta si hišo v Vidri vasi. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Andreas (45), ki ima danes podjetje v Zadru, Sylvia (43), ki je šla po maminih stopinjah in postala vzgojiteljica, ter Sonja (33), ki je na Dunaju doštudirala pravo. Želela je, da njeni otroci obvladajo slovenščino in da bi se tudi sama dobro naučila, je obiskovala tečaje slovenščine ter tako postala certificirana dvojezična vzgojiteljica. »Mož je z otroki govoril zgolj slovensko, jaz pa sprva nemško, ko sem znala več slovensko, pa sem si upala z njimi govoriti vedno bolj po slovensko.« Tudi kot vzgojiteljica v dvo- oz. trojezičnem vrtcu je imela zelo dobre izkušnje s podporo pri učenju slovenščine. »Najprej sem delala v varstvu otrok s posebnimi potrebami v Celovcu, nato 15 let v dvojezičnem vrtcu Pliberk, naposled pa deset let v trojezičnem vrtcu Kekec v Velikovcu. Imela sem izredno prijetne sodelavke, otroke in družine. Vedeli so, da se želim naučiti slovensko in so me spodbujali.«
Tekom let je opažala, kako veliko je povpraševanje po učenju slovenščine. »Opazila sem, da si starši in stari starši močno želijo, da bi njihovi otroci znali slovensko, tudi če jim jezika sami niso predali naprej,« pove Traudi Rudolf. Pravi, da je pri učenju jezika glavno, da si upaš govoriti in imaš ob sebi ljudi, ki ti po potrebi pomagajo najti pravo besedo ter se ti ne posmehujejo, če delaš napake. »Otroci so ponavadi bolj nekomplicirani pri učenju jezika. Vsak potrebuje svoj čas, da spregovori, a če so odprti, gre brez težav.« Biti vzgojiteljica je bil zanjo sanjski poklic, rada je spremljala rast in razvoj otrok. Pred 14 leti si je zgradila hišo v Drveši vasi, kjer sedaj živi s prijateljem, enim od tistih koroških Slovencev, ki jih je poslušala govoriti slovensko že na vlaku na poti v šolo, kasneje pa je bil njen učitelj slovenščine. Traudi Rudolf zelo rada vrtnari, poje v zborih, pomaga v župniji in se ljubiteljsko ukvarja z gledališčem. Sodelovala je z gledališko skupino v Vogrčah, s Kulturinitiative Bleiburg (KIB), sedaj pa že tretje leto sodeluje pri dramski skupini kolektiv Frauenwerk, s katero so 19., 20. in 21. maja v Alte Meierei v Pliberku uprizorile predstavo »Med kožo in svetom« ob glasbeni spremljavi Lene Kolter. »Predstava uprizarja življenjski cikel ženske in teme, s katerimi se ženske tekom življenja ukvarjajo. Poskušale smo prikazati lepe in težke plati ženskosti in opozoriti, da so ženske v družbi delno še vedno pod jarmom patriarhalnih struktur. Vendar smo se osredotočile na proslavitev žena in ženskosti,« pravi režiserka Imke Logar-Thiessen.
